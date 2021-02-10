Realme Note 1: новая серия компании, уничтожающей Redmi Note 13? бюджетник со 108 Мп камерой и Dimensity 7050

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новая серия

Компания Realme анонсировала новую линейку смартфонов под названием Note. По данным утечки, Note 1 получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на базе чипсета Dimensity 7050 от MediaTek.

Относительно камер Note 1 получит три модуля камер: основная камера на 108 Мп, широкоугольная на 8 Мп и макро на 2 Мп. Фронтальная камера – 16 Мп.

За питание будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Также смартфон получит отпечатков сканер под экраном.

По предварительным данным, Realme Note 1 будет представлена 24 января по доступной цене, чтобы конкурировать с Redmi Note 13 и другими бюджетными моделями.

Ожидается, что новая серия Note восполнит пробел между бюджетными линейками Realme и флагманскими моделями Pro. Детали станут известны после официальной презентации.

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