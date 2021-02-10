Realme Pad 2: Характеристики бюджетного планшета раскрыли на сайте FCC

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Наконец-то достойный конкурент Redmi Pad

Мы уже знаем, что Xiaomi в скором времени хочет выпустить обновленную версию планшета Redmi Pad, и она будет даже хуже, чем ее очень удачный предшественник. Однако на днях мы узнали, что яростный конкурент Realme тоже готовит продолжение своей бюджетной линейки планшетов. И вот здесь можно ожидать значительного улучшения.

Первый Redmi Pad был откровенно неудачным планшетом. Там был совсем не рекордный аккумулятор и слабый чип. И вот мы увидели, что Realme Pad 2 прошел сертификацию и зажег некоторые из своих характеристик. В обновленном варианте будет более мощный чип и увеличенный до 8360 мАч аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на 33 ватта, что для бюджетного планшета очень неплохо.

Конечно все будет зависеть от того, насколько мощный чип выберут китайцы для второго поколения, но очень надеемся, что они учли недостатки первенца и поставят нечто более или менее достойное. Оболочка у Realme более стабильна и это решение может стать хорошим конкурентом для грядущего Redmi Pad 2.

Эскизы на сайте FCC показывают круглый модуль камеры на задней панели и закругленные углы по периметру. Другой информации о перспективной новинке, к сожалению, на данный момент нет.

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Источник: gizmochina