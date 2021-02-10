Realme Pad обрастает подробностями

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Realme Pad есть что предложить поклонникам Android-устройств

Realme не намерена ограничиваться рынком смартфонов и пробует свои силы в других сегментах. Так, в скором времени компания представит свой первый планшет Realme Pad. Производитель как может подогревает интерес к новинке и постепенно раскрывает те особенности, которыми она будет обладать.

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Так, вчера компания рассказала о том, что Realme Pad предложит 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2400х1200 точек, который займет 82,5% лицевой панели. Тип матрицы должен быть AMOLED. Вся начинка планшета будет заключена в легкий и стильный корпус толщиной всего 6,9 мм.

Сегодня компания подтвердила, что за автономность работы Realme Pad будет отвечать аккумулятор емкостью 7100 мАч, ресурса которого должно хватить на 12 часов воспроизведения видео. А вот в режиме ожидания он проживет впечатляющее время — 65 дней. Еще две интересные особенности планшета — он может предложить «чистый» Android и поддержку eSIM.

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А вот на серьезную производительность рассчитывать не приходится. В качестве аппаратной платформы Realme Pad получит чипсет Helio G80. Ожидается, что доступен планшет будет в двух версиях с 4/64 Гб и 6/64 Гб памяти. Гаджет должен предложить порт USB Type-C, быструю зарядку мощностью 18 Вт, слот для карт microSD, поддержку стилуса и стереодинамики. Все подробности о Realme Pad компания должна раскрыть на предстоящем 9 сентября мероприятии.

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Источник: twitter