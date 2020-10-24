Realme покажут свои часы Realme Watch S уже 2 ноября

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Новые часы от Realme Watch S будут представлены 2 ноября в Пакистане.

В прошлом году Realme представили свои первые часы с незамысловатым названием Realme Watch. В этом году компания готовится наступить на рынок носимых устройств гораздо активнее – мы знаем точно, что, по крайней мере, два устройства будут запущены до конца этого года.

И вот сегодня Realme подтвердила презентацию первой из этих новинок, а именно Realme Watch S, которые, по слухам, должны стать полноценными умными часами на Wear OS. Презентация намечена на 2 ноября в Пакистане.

Realme Watch S были замечены на сайтах нескольких сертификационных бюро, которые поведали некоторые из ожидаемых спецификаций. Теперь некоторые из них также были подтверждены с помощью официального постера продукта.

Согласно сертификатам и постеру, часы Realme Watch S будут оснащены 1,3-дюймовым круглым дисплеем и датчиком яркости. Технология исполнения экрана в новой модели на данный момент является загадкой. Текущие часы оснащены IPS-дисплеем, но так как Realme Watch S должен стать полноценным флагманом, то, возможно, производитель установит OLED-панель.

Также официальный Твиттер-аккаунт пакистанского подразделения Realme показал, что новые смарт-часы будут поддерживать 16 спортивных режимов и будут оснащены несколькими датчиками мониторинга здоровья. Также компания подтвердила, что в устройство будет установлен датчик частоты сердечных сокращений и SpO2 для мониторинга кислорода в крови.

Ремешки часов будут доступны в черном, оранжевом, синем и зеленом цветах.

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Источник: MySmartPrice



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