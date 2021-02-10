Realme Q3: больше изображений и интересная заявка по части чипа

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Realme Q3 предложит светящийся «задник» и Snapdragon 750G

Вчера пришло сообщение, что на следующей неделе состоится премьера Realme Q3 и Realme Q3 Pro, достоинствами которых станет дизайн. В частности, решено придать новинкам яркости в расцветке и логотип Dare To Leap будет выполнен с использованием флуоресцентной краски для свечения в темноте. Сегодня компания опубликовала промо-фото Realme Q3, чтобы пользователи прониклись его эстетикой.

Ожидается, что Realme Q3 Pro получит 120-герцовый дисплей, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 50-ваттной зарядкой. В качестве аппаратной платформы смартфон должен предложить чип Dimensity 1100, который по своей производительности схож с Snapdragon 870.

А вот Realme Q3 может оказаться куда более интересным устройством. И не в последнюю очередь благодаря чипу. Так, в сеть слили результаты теста в Geekbench смартфона с модельным номером RMX3661, который построен на базе Snapdragon 750G, обладает 8 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

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Предполагается, что в Китае этот аппарат будет известен как Realme Q3 Pro, а вот на глобальный рынок он может выйти как Realme 8 Pro 5G. Ждем 22 апреля, когда состоится премьера серии Realme Q3, чтобы точно знать, что задумала компания.

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Источники: mydrivers, gizchina