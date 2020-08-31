Realme собирается порвать рынок 5G-устройств

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Молодой бренд Realme решил начать атаку на рынок 5G благодаря готовящемуся бюджетнику Realme V3.

Уже завтра Realme покажет новую линейку смартфонов Realme X7, о которой мы говорим уже месяц. Но, кроме этих ожидаемых аппаратов, у компании есть и другие интересные планы.

Например, сегодня китайский инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что завтра компания представит сразу три смартфона, и все они будут работать на 5G-чипсетах MediaTek. Похоже, что Realme может презентовать Realme V3 в качестве своего самого дешевого телефона с поддержкой сетей пятого поколения.

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Инсайдер также упомянул, что один из аппаратов Realme с поддержкой 5G-сетей, который покажут завтра, будет оцениваться в 1000 юаней (примерно $146). В базе данных TENAA недавно появились три новых смартфона бренда с номерами RMX2176, RMX2121 и RMX2200 / RMX2201. Мы знаем, что номер RMX2176 принадлежит Realme X7, а номер Realme X7 Pro – RMX2121. Следовательно, третий смартфон, имеющий более слабые характеристики по сравнению с двумя другими устройствами, – Realme V3.

В Realme V3 будет установлена 6,52-дюймовая IPS-панель с разрешением HD+. Устройство должно быть достаточно автономным – для него производитель приготовил батарейку 4890 мАч, а подзаряжать его будет блок на 18 Вт. По слухам, устройство будет работать на MediaTek Dimensity 720. В смартфоне установлен блок основной камеры на 3 датчика: основной сенсор на 13 Мп и две «затычки» по 2 Мп каждая, а также фронталка на 8 Мп.

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Смартфон будет предлагать следующие модификации памяти: 4 Гб/64 Гб, 6 Гб/64 Гб и 8 Гб/128 Гб. Прошивкой будет выступать собственный графический интерфейс компании Realme UI на базе Android 10.

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Источник: techsaper.com



