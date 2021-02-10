Realme V50 приближается: бюджетный смартфон с новым Dimensity 6100+

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если будет стоить 100$ - топ

Компания Realme в скором времени анонсирует новый бюджетный смартфон Realme V50 для китайского рынка. Об этом свидетельствуют данные регулятора TENAA.

Согласно информации, Realme V50 получит 6,72-дюймовый IPS LCD дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, процессором MediaTek Dimensity 6100+ с 4/6/8/12 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ти. Не припомню, когда любой производитель предоставлял столько разных вираций памяти одновременно.

На задней панели размещена двойная камера 13 Мп + 2 Мп, а фронтальная камера будет иметь датчик 8 Мп, что указывает на бюджетность этого устройства. Благо сканер отпечатков пальцев есть (в кнопке питания), а также аккумулятор заявлен на 5000 мАч.

Ожидается, что Realme V50 будет позиционирован как бюджетный смартон, на что указывает наличие конфигурации 4/64 и основная камера на 13 Мп. Точная дата презентации пока не известна, но по предположениям состоится до конца сентября в Китае. О глобальной версии информации пока нет.

Источник: gizmochina