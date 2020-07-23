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Realme X50, смарт-часы Haylou и электрическая отвертка: мы нашли, где их можно приобрести дешевле

23.07.2020 463 0

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Realme X50, смарт-часы Haylou и электрическая отвертка: мы нашли, где их можно приобрести дешевле – фото 1

Realme X50

Характеристики: Snapdragon 765G, 6.57" (2400*1080), Android 10.0, 4200мАч, NFC, 6/64 Гб

Предложение для РФ!

Цена: $212,15 - https://lite.bz/xnRkr-

Купон магазина $2.0 + промокод "ALIPLUS1200"

 

Электрическая отвертка, насадки и пр. аксессуары Wowstick 1F+

Характеристики: аккум. 500мАч, скорость вращ. 200 об/мин, LED-подсветка, 56 сменных насадок

Бесплатная доставка в РФ

Цена: $23,60 - https://lite.al/CXhQu

Промокод "BGW0ST"

 

Realme X50, смарт-часы Haylou и электрическая отвертка: мы нашли, где их можно приобрести дешевле – фото 2

 

Смарт-часы Haylou

Характеристики: LS02, 1.4" TFT, Bluetooth 5.0, 260 мАч, IP68

Только английский язык!

Цена: $25,02 - https://lite.bz/jC0F5r

Realme X50 смарт-часы Haylou
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.07.2020

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Realme X50, смарт-часы Haylou и электрическая отвертка: мы нашли, где их можно приобрести дешевле