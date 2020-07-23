Realme X50, смарт-часы Haylou и электрическая отвертка: мы нашли, где их можно приобрести дешевле

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Электрическая отвертка, насадки и пр. аксессуары Wowstick 1F+

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Смарт-часы Haylou

Характеристики: LS02, 1.4" TFT, Bluetooth 5.0, 260 мАч, IP68

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