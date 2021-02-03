Realme X7 Pro станет «прозрачным»

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Realme X7 Pro получит версию с прозрачной тыльной крышкой на манер устройств Xiaomi и LG

С приходом осени прошлого года на рынок вышли Realme X7 и Realme X7 Pro, а месяц назад «прошка» добралась до глобального рынка. Теперь, похоже, компания решила выпустить еще одну версию Realme X7 Pro, где ключевые изменения должны коснуться внешнего вида устройства. Генеральный директор Realme в Индии выложил на своей странице в Twitter фото смартфона, предложив пользователям высказаться на тему, хотят ли они увидеть такой аппарат.

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Топ-менеджер компании держит в руках Realme X7 Pro, обладающий прозрачной тыльной крышкой. Учитывая тот факт, что завтра этот смартфон официально придет на рынок Индии, есть вероятность, что «прозрачная» версия будет представлена также. Скорее всего, все прочие характеристики останутся прежними, вторгаться во «внутренности» вряд ли стали. Выйдет ли «прозрачный» realme X7 Pro за пределы Индии, еще предстоит узнать.

Напомним, что Realme X7 Pro получил дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, фронталку на 32 Мп и четверную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Аппаратная основа — Dimensity 1000+. Обладает смартфон 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128/256 Гб, батарейкой емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.

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Источник: twitter