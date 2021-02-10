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Red Magic 9 Pro – для настоящих экстремальных геймеров: известный блоггер протестировал смартфон на прочность. Результаты удивляют!

21.12.2023 88 0

Новая модель от Nubia не потеряла крепость!

Несколько дней назад Red Magic 9 Pro от Nubia был официально представлен за пределами Китая.

 

Также, как обычно, Зак из YouTube-канала JerryRigEverything достал инструменты и подверг Red Magic 9 Pro своему привычному "тесту на прочность", чтобы увидеть, как он выдерживает царапины, ожоги и сгибания. Для подобного смартфона это очень важно, ведь устройство постоянно подвергается разным нагрузкам от владельца геймера.

 

nubia

 

Тест на стойкость к царапинам практически одинаков для всех современных устройств, за исключением складных (из-за отсутствия стекла на гибких дисплеях). Все неразложимые экраны покрыты стеклом, и стекло царапается на уровне 6 по шкале жесткости Мооса, а более глубокие бороздки появляются на уровне 7.

 

Что касается воздействия на дисплей открытого пламени – это достаточно экстремальный случай использования, не правда ли? Но несмотря на это, все OLED-дисплеи ведут себя в этом случае практически одинаково: поврежденные пиксели становятся белыми через некоторое время (обычно около или менее 30 секунд, в этом случае – 20), и по большей части, но не полностью восстанавливаются. Итак, пока все без особых событий.

 

nubia

 

Это тест на гибку, с которым большинство телефонов справляются хорошо, но некоторые время от времени очень плохо. Ломающийся пополам телефон – это совсем не редкость (вспомним iPhone 6), особенно если это игровой телефон, а поскольку Red Magic 9 Pro имеет странные отверстия для вентилятора. Смартфон оказался очень крепким.

 

Смартфон выдержал испытание без проблем. Его согнули с обеих сторон с силой, и ничего не произошло – целостности конструкции ничего не угрожало. Это похвально, дизайнеры действительно хорошо поработали над ним.

 

 

Источник: YouTube

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 21.12.2023
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Red Magic 9 Pro – для настоящих экстремальных геймеров: известный блоггер протестировал смартфон на прочность. Результаты удивляют!