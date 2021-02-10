Redmi 10: максимум возможностей без наценки

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Номерные Redmi — эталонные бюджетники в исполнении Xiaomi. Достойное наследие предшественников — Redmi 10, который по цене не пытается преодолеть водораздел с устройствами среднего класса. А вот по ряду характеристик, вполне. Как это часто бывает с этой линейкой, смущает то, что компания вновь сделала ставку на чип от MediaTek. Или мы вновь предвзяты к тайваньскому процессору и по совокупности характеристик Redmi 10 топ за свои деньги?

Компания постаралась, чтобы в плане внешнего пафоса в новинке все было хорошо. Лично мы видим много общего в облике с Poco F3 GT и по части внешнего лоска Redmi 10 смотрится выигрышно.

Смартфон получил IPS-экран с вырезом сбоку под селфи-камеру. Сегодня это актуальный тренд и Redmi 10 ему следует. Качество дисплея — на свои деньги. Запас яркости не самый большой и с цветопередачей тоже не все гладко. Зато «завезли» 90 Гц как в более дорогих устройствах. У Redmi 10 стекло Gorilla Glass 3 старого поколения. Приятный бонус — на стекло наклеена защитная пленка.

По части камер компания попыталась пустить пыль в глаза, что смартфон прокачали основательно. Тут четыре модуля и в качестве основного выступает модуль на 50 Мп. Датчики с таким разрешением встречаются во флагманах, и производитель явно пытался сыграть на этом, предложив сенсор с таким разрешением в бюджетной модели. Прогресс по качеству фоточек, если и произошел, то незначительный. Перед нами ничем не примечательная камера, которая не любит съемку в условиях плохого внешнего освещения. Кроме кучи модулей, Redmi 10 особо похвастаться не чем. Бюджетный мобильник выдает фоточки соответствующего качества.

На рынке смартфоны с Helio G88 еще не встречались и на фоне Redmi 9 прогресс есть. По части производительности при выполнении повседневных задач, претензий к новинке нет. С играми тоже все сносно, но при условии, что нет завышенных ожиданий. В тяжелые игры можно поиграть на средних графиках настройки, но стоит помнить, что игровой процесс будет сопровождаться падением частоты кадров и подтормаживанием.

Чтобы было совсем понятно, что за зверь такой Redmi 10 и больше узнать о нем — смотрите видео. Приятного просмотра!