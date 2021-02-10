Redmi 10A будет максимально дешевым и обойдется без апдейта по части «железа»

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У Redmi 10A будет тот же чип, что и у Redmi 9A

В августе прошлого года состоялась премьера Redmi 10, предложивший дисплей нормального качества, хорошую автономность и процессор, который более-менее «тащит» большинство смартфонных задач. Но и у него не минимально возможный набор характеристик. Компания готовит к выходу Redmi 10A, который уже через год будет ощущаться как «уставший» и тормознутый.

Информация о Redmi 10A была найдена в базе данных бенчмарка Geekbench 4. Это позволило узнать, что в основе устройства будет лежать чипсет Helio G25, который позволил аппарату в одноядерном тесте набрать 787 баллов и в многоядерном — 3710. Странно видеть, что компания вновь предложит процессор, который установлен в Redmi 9A. Похоже, что дефицит чипов и рост стоимости комплектующих заставляют компанию делать ставку на устаревший хлам.

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Синтетический тест также позволил узнать, что Redmi 10A предложит 4 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11 с оболочкой MIUI. Можно строить догадки, что смартфон удостоится аккумулятора емкостью 5000 мАч, быстрой зарядки на 18 Вт и дисплея разрешением HD+, а еще могут дать больше, чем один датчик в основной камере.

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Источник: gizmochina