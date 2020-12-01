Redmi AirDots 3 все ближе, три OnePlus 9, крутая новинка от Realme и камера iPhone 13: итоги последних дней

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Прошедшие дни принесли нам новости о новинках от Xiaomi, планах по выпуску серии OnePlus 9 и проблемах Apple

Настал вторник, а это означает, что по традиции у нас новостной выпуск, в котором мы подводим итоги последних дней и рассказываем о самых интересных событиях прошедших дней. И сразу скажем фанатам Xiaomi, что нам есть что им рассказать, где среди всех инфоповодов, пожалуй, самый стоящий касается предстоящего выхода нового поколения беспроводных наушников.

Из официальных новостей от Xiaomi только две: вышла умная лампа с видеокамерой, и компания вновь взялась за выпуск холодильника. Источники со стороны поведали о планах компании выпустить беспроводную гарнитуру Redmi AirDots 3, а также о появлении за пределами Китая таких устройств как Xiaomi Mi 10i и Redmi Note 9 Power, которые лишь станут воплощением недавно выпущенных в Китае устройств серии Redmi Note 9.

Еще слухи. На этот раз пришло известие, что в следующем году мы увидим OnePlus 9, OnePlus 9E и OnePlus 9 Pro, а последний из флагманов еще и показали на рендерах. Официально не подтверждено, но информаторы уже говорят о том, что портфолио продуктов Realme пополнится серией Ace, где одна из новинок будет щеголять тонким корпусом, ультрабыстрой зарядкой и топовой платформой от Qualcomm.

Случится несколько новинок в следующем году и у Huawei, где миссию флагмана примерит на себя только Huawei P50, а Mate 50 может и не увидеть свет. Несмотря на то, что выход P50 все еще тема призрачная, инсайдеры активно сдабривают нас информацией о новинке и демонстрируют ее облик.

У нас тут есть новость от ZTE, которая вдруг решила, что пора объединить под одним крылом все бренды. Поэтому все устройства, которые ранее выходили под марками Nubia и Red Magic отныне будут выходить под брендом ZTE.

Так же стало известно, что Apple при создании iPhone 13 задумала усовершенствовать камеру и без нового телеобъектива не обойтись. Было решено, что лучше, чем Samsung никто перископический датчик не сделает. Пришла в прошедшие дни новость, что Apple придется раскошелиться на штраф в размере 10 млн евро, а все из-за того, что компания недоговаривает и вводит в заблуждение пользователей по части водонепроницаемости iPhone. Чем еще запомнились прошедшие дни — на видео.