Redmi K40 показали вживую?

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Якобы Redmi K40 позирует на фото

На днях Xiaomi объявила, что намерена 25 февраля устроить презентацию серии Redmi K40. Новинки уже успели засветиться на сайте TENAA и это позволило узнать не только их характеристики, но и оценить дизайн. А сегодня пришло время взглянуть на Redmi K40 живьем.

По крайней мере, источник, который выложил в сеть снимок утверждает, что на нем позирует Redmi K40. И в то, что это так, можно поверить с легкостью. Ведь дизайн основной камеры созвучен с теми изображениями, которые ранее засветились на сайте TENAA. Но, если внимательно присмотреться к краям камеры, то можно заметить ряд неровностей, которые могут указывать на то, что это «фото» результат труда энтузиастов, создавших его в фотошопе и решивших словить долю хайпа на фоне повышенного интереса к новинке.

По данным с сайта TENAA, Redmi K40 и Redmi K40 Pro получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 4420 мАч, операционная система Android 11 и быструю 33-ваттную зарядку. Предполагается, что базовый Redmi K40 предложит чип Dimensity 1200 или Snapdragon 870/888, тогда как Pro-версия удостоится топового Snapdragon 888.

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Интересно, что ранее глава Redmi Лю Вейбинг заявил, что ценник на Redmi K40 будет от $465. Инсайдеры же уверяют, что столько будет стоить именно «прошка», тогда как за «обычную» могут просить от $310.

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Источник: technosports