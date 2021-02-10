Redmi K50 Gaming Edition будет главным по играм, но не по фото

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Камера будет среднего уровня без серьезных амбиций

Практически каждый смартфон, который выпускает Xiaomi, становится объектом обсуждения фанатов и экспертов. В феврале в информационное поле профильных СМИ попадет серия Redmi K50. На этой неделе стало известно, что Redmi K50 Gaming Edition дебютирует одним из первых и вместе с ним могут представить еще две модели. Все они получат чипсеты от Qualcomm, тогда как аппарат с Dimensity 9000 анонсируют позже.

В Redmi K50 Gaming Edition ставку сделают на производительность, а вот камеры тут отодвинули на второй план. Пришло сообщение, что новинка удостоится трехкомпонентной камеры, где главный сенсор должен быть разрешением 48 Мп или 64 Мп. Дополнят его ультраширокоугольный сенсором на 13 Мп и бесполезной заглушкой на 2 Мп. Несложно сделать вывод, что камера в Redmi K50 GE будет не самым сильным местом в нем.

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Известно, что смартфон получит изогнутый OLED-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, выдвижные курки, чип Snapdragon 8 Gen 1, систему жидкостного охлаждения и быструю зарядку мощностью 120 Вт. Анонс Redmi K50 GE стоит ждать во второй половине февраля.

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Источник: notebookcheck