Redmi K50 Gaming Edition или POCO F4 GT: больше деталей о новинке
Анонс уже в первом квартале
Не секрет, что Xiaomi работает над линейкой Redmi K50, которую должны представить в первом квартале следующего года. В рамках новой серии выйдет игровой Redmi K50 Gaming Edition и известный сетевой информатор Digital Chat Station поделился подробностями о новинке.
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Как и предшественник, смартфон получит плоский дисплей с круглым отверстием под фронталку и на правой грани предложат выдвижные курки. Источник утверждает, что Redmi K50 Gaming Edition обеспечит «высокопроизводительный игровой процесс».
В Китае смартфон будет продаваться как Redmi K50 Gaming Edition, а на глобальном рынке он будет доступен под брендом POCO. На домашнем рынке новинку станут предлагать в двух версиях с Dimensity 7000 и Dimensity 9000, где первая станет эксклюзивом для рынка Поднебесной.
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Новинка должна предложить OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц, дисплейный сканер отпечатков пальцев и четверную тыльную камеру 64 Мп (Sony IMX686) + 13 Мп (сверхширик) + 8 Мп (макродатчик) + 2 Мп (датчик глубины). Есть вероятность, что будет еще одна версия с 108 Мп модулем в качестве главного на тыльной стороне. По слухам, вариант с Dimensity 7000 будет обладать тройной основной камерой с ключевым модулем Samsung GW3 на 64 Мп.
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Источник: gizmochina
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