Redmi K60 Ultra официально представлено: чем удивит нас новинка

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Неплохо, но можно было лучше

Сегодня состоялась презентация Xiaomi, где было представлено много интересных девайсов, включая Redmi K60 Ultra. Конечно королем презентации был далеко не данный смартфон, но в нем есть несколько интересных решений, на которые точно следует обратить внимание.

Из интересного смартфон получил 24 ГБ ОЗУ и 1 ТВ флэш-памяти в топовой версии, а также мощную SoC MediaTek Dimensity 9200 Plus. Одной из основных "революшен" для компании Xiaomi является то, что Redmi K60 Ultra получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Напомним, это максимальная защита, которую может получить гражданская техника и, наконец, девайс сравнялся с флагманскими смартфонами Xiaomi, Samsung и другими.

Также смартфон получил отличный 6.67" OLED дисплей с разрешением 1,5К и кадровой частотой 144 Гц. Здесь действительно постарались, сейчас приближается эра 144 Гц дисплеев, которые действительно оценят ценители мобильного гейминга.

По стандарту Redmi K60 Ultra получил батарею в 5000 мАч и быструю зарядку в 120W, думаю этим фактом уже никого не удивишь, но как заявляет сама компания, смартфон от 0 до 100% заряжается всего за 19 минут.

Было отмечено, что в тесте мощности смартфон набирает 1774714 баллов в untutu﻿. Все благодаря процессору SoC MediaTek Dimensity 9200 Plus. Было несколько сравнений с разными смартфонами, включая предшественника Redmi K50 Ultra и OnePlus 11.

Наиболее интересным было сравнение нагрева смартфонов в игровом тесте, по их данным новый Redmi K60 Ultra греется на 2.1 градус меньше OnePlus 11 (44.9 против 47).

Относительно дизайна здесь просматривается фирменный стиль Redmi, строгие грани, сзади расположен заметный блок из трех камер, главная камера здесь на 50 Мп Sony IMX800. Смартфон получил возможность снимать видео в 4K/24 fps.

Также смартфон будет продаваться в трех цветах: белый, чёрный и светло-зеленый.

Было отмечено, что будет несколько версий смартфона. В частности, версия на 12 ГБ + 256 ГБ будет стоить от 2599 CNY (юаней), это приблизительно 360$﻿, а максимальная версия на 24 ГБ + 1 ТБ – 3599 CNY (500$﻿).

В целом, смартфон достаточно интересен, хотя его подробные характеристики были известны еще задолго до презентации. Пока надеемся и ждем выход на глобальный рынок, уже все его успеют протестовать и сравнить с реальностью.

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