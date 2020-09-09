Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro: чипы Snapdragon и Dimensity, дешево

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Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro будут принципиально отличаться аппаратными платформами

Есть среди наших читателей агрессивные юнцы, которые при любом удобном случае готовы скандировать «Xiaomi лучше всех». Таким все мало, и они не прочь, чтобы компания выкатывала новинки, если не каждый день, то ежемесячно. И надо сказать, что заданному ритму выхода устройств компания практически следует.

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На днях она взорвала информационное пространство анонсом Poco X3 NFC, который охотно раскупают. Так, AliExpress уже рапортует о 10 тысячах проданных мобильников всего за полчаса с момента старта продаж. Правда, не последнюю роль в том, что за новинкой выстроилась очередь, сыграли скидки на старте продаж.

Есть все шансы, что свой успех на глобальном рынке Poco X3 NFC повторит и в Китае, но уже как Redmi Note 10. Последние слухи указывают на то, что в Поднебесной Redmi Note 10 появится с чипом Snapdragon 732G, хотя ранее предполагалось, что произойдет рокировка и его сменят на 5G-чип от MediaTek. Помимо этого, его должны укомплектовать 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 8 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 10. Если, как предсказывается, ценник будет в районе $150, то у Redmi Note 10 есть все шансы обойти по популярности Poco X3 NFC.

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Redmi Note 10 Pro должен же стать одним из доступных устройств компании с поддержкой 5G. Какой именно процессор он получит, точных сведений нет. В числе кандидатов называют Dimensity 820, Dimensity 720 или Dimensity 800U. А вот познакомиться с новинками мы сможем в следующем году, когда и должна состояться их премьера.

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Источник: gizchina