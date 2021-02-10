Redmi Note 11 4G будет доступен за пределами Китая

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Остается дождаться, когда представят и с каким ценником

В последний осенний месяц в Китае состоялась премьера Redmi Note 11 4G, который стал чуть упрощенным вариантом 5G-версии смартфона. На момент анонса компания не стала озвучивать свои планы по выходу новинки за пределы Китая. И вот теперь появились доказательства, что до глобального рынка Redmi Note 11 4G доберется.

Один из сетевых информаторов объявил, что аппарат с модельным номером 2201117TG прошел сертификацию в ряде регуляторных органов за пределами Поднебесной. По его мнению, это Redmi Note 11 4G, который выйдет на глобальный рынок в двух вариациях: с поддержкой NFC и без таковой.

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Напомним, что Redmi Note 11 4G на китайском рынке доступен с чипсетом Helio G88, 90-герцовым дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+, 4/6 Гб оперативки и флеш-накопителем вместимостью 128 Гб. Для селфи предложили камеру на 8 Мп и на тыльной стороне установили ансамбль из трех сенсоров 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Работает аппарат под управлением Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

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Источник: notebookcheck