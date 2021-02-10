Redmi Note 11 и realme 9i по низкой цене! Распродажа на Aliexpress

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Две новинки этого года уже на распродаже.

Realme 9i





Новогодний свежак, который обошел своего предшественника Realme 8 i по многим параметрам, став достойным продолжением i-линейки от Realme.

На самом деле, по конкуренции, не многие смогут предложить что-то адекватное за тот же прайс. Посудите сами: Snapdragon 680, просто огромный дисплей в 6,6 дюйма с FullHD+ и 90 Гц разверткой, камера на полтинник мегапикселей, еще и батарейка на 5000 мАч и NFC модуль. У того же Saumsung пока валяется только A12 Nacho, который сильно сдает по экрану и откровенно более тупому процессору.





Redmi Note 11





Ещё один отличный бюджетник этого года, но теперь уже от Xiaomi. На борту все тот же безотказный Snapdragon 680, дисплей на 6,4 дюйма с 90 Гц, шустрая зарядка на 33 Вт, камера на 50 Мп и уже стандартный NFC, который плотно закрепился даже в нише недорогих смартов. Опять же, китайский бренд в очередной раз раскатал Samsung по бюджетному сегменту, а заодно и своих же собратьев из прошлых линеек Xiaomi. Если бы не чудовищный дисплей, поспорить с Note 11 мог бы разве что Samsung’овский A22, да и то со скрипом.

В общем, просто напоминаю, что впереди у нас много праздников, когда можно порадовать кого-то из своего окружения отличной рабочей лошадкой из бюджетного сегмента, который, на самом деле, предлагает гораздо больше, чем стоит.

Спешите ухватить, пока скидки ещё в силе. Ребят, ну серьезно, хватайте. Отличные смарты по супернизкой цене.

Realme 9i





Для Украины: за $173 с промокодом «2androprice17».

Для России: за 14150р. с промокодом «PODAROK700».

Ссылка для покупки: https://ali.ski/3_OMq﻿

Redmi Note 11





Для Украины: $157 с промиком «2androprice17» и купоном от продавца на $10.

Для России: 12972р., промокод «PODAROK700» + купон продавца на 785р.