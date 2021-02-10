Redmi Note 11S идет, iPhone отменят и зачистка в рядах Samsung

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Всем привет! Предлагаем свежий дайджест новостей из мира технологий. Oppo выставила на арену новое поколение устройств Reno, Apple определилась со сроком жизни iPhone, а в декабре выходят новинки от Xiaomi, об одной из которых у нас есть эксклюзивчик.

На неделе энтузиасты развенчали миф о надежности и безопасности сканера отпечатков пальцев. Они наглядно показали, как можно достаточно быстро и без особых усилий разблокировать смартфон. Метод рабочий, малобюджетный и успешно опробован на различных устройствах.

Oppo своей линейкой Reno7 показала, что тренд с плоскими гранями набирает обороты. А Motorola может перейти дорогу Xiaomi, отобрав у нее право первой выпустить смартфон с 200 Мп камерой. Также стоит упомянуть растущее желание Samsung «пересадить» свои смартфоны на фирменные чипы Exynos. В будущем минимум каждый второй гаджет компании будет построен на собственной платформе от Samsung.

Известный аналитик на этой неделе объявил, что жить iPhone остается от силы лет 10, ему на смену придут умные очки. В плане функциональности и удобства все будет обстоять достойно. А еще Apple пошла в суд, чтобы наказать разработчика шпионского программного обеспечения, позволяющего взламывать iPhone. Похоже, что тот факт, что этот софт эффективный, концерн из Купертино уже признал.

Про Xiaomi на этой неделе стало известно, что премьера Xiaomi 12 и его компактной версии может состояться 12 декабря. Также нам удалось разузнать, какие модели выйдут на глобальный рынок в рамках серии Redmi Note 11 и что из себя будет представлять Redmi Note 11S. И уже по традиции вас ждет несколько забавных новостей из рубрики «Какая-то дичь». Приятного просмотра!