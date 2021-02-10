Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ появятся за пределами Китая

638

Но названия им дадут другие

Два дня назад состоялась премьера Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, которые предложили симбиоз мощной начинки и минимального прайса. Сейчас новинки остаются эксклюзивом для рынка Китая, но велика вероятность того, что на глобальном рынке они также появятся. Правда, для этого им придется сменить имена.

Читать также: Еще один взгляд на дизайн Xiaomi 12 Ultra ﻿

Пришло очередное подтверждение, что за пределами Китая Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ будут известны как POCO X4 GT и POCO X4 GT Pro. Интересно, что для глобальных версий предложат одно улучшение — 64 Мп датчик заменят на сенсор разрешением 108 Мп. К сожалению, о сроках выхода серии POCO X4 GT ничего не говорится.

Напомним, что Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ оснащены 6,6-дюймовыми IPS-панелями с разрешением 2460х1080 точек с частотой обновления 144 Гц, чипсетом Dimensity 8100, до 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Гб постоянной UFS 3.1, операционной системой Android 12 с оболочкой MIUI 13, селфи—камерой на 16 Мп и тройной тыльной 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Читать также: Xiaomi Pad 6 уже получил первый сертификат ﻿

Основное отличие между Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ состоит в емкости батареи и скорости зарядки. Так, Redmi Note 11T Pro обладает аккумулятором на 5080 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт, тогда как у Redmi Note 11T Pro+ батарея емкостью 4400 мАч и зарядка на 120 Вт.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: gizmochina