Redmi Note 12 Pro 5G получил долгожданную прошивку с Android 13

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Наконец-то вспомнили о смартфоне проданном миллионными тиражами

Смартфон Redmi Note 12 Pro 5G вышел уже девять месяцев назад. Довольно долго он добирался на глобальный рынок, но почему ни глобальная, ни китайская версия до сих пор не получила обновления до Android 13.

Все его одноклассники уже давно получили новую версию зеленого робота, и что говорить, даже предыдущее и позапрошлое поколение работают на 13 Android, а о суперпопулярном среднебюджетнике будто все забыли. И вот наконец-то Xiaomi вспомнила о своем локомотиве продаж и выпустила прошивки сразу для трех регионов: китайский, индийский и европейский.

Новая версия Android обещает улучшение в плане безопасности и времени автономной работы, возможно немного повышенный аппетит смартфона в фоне как раз пропадет с обновлением. Прошивку уже начали рассылать первым пользователям, но, как мы знаем, это может длиться довольно долго.

Обычно мы выкладываем ссылку для загрузки, но на этот раз на проверенном сайте есть только китайская прошивка под названием V14.0.2.0.TMOCNXM и скачать ее можно по этой ссылке(нажать здесь) . Как только появится европейская, мы сразу добавим ссылку в эту статью.



А если у вас аппарат с китайской прошивкой из Aliexpress, то пишите свои отзывы относительно новой прошивки в комментариях.

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Источник: mifirmware