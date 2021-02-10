Redmi Note 12 Turbo: объявлена дата перезентации, ждем ответа Realme

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Redmi Note 12 Turbo покажут на презентации 28 марта

Сразу после анонса нового хитового чипа Snapdragon 7+ Gen 2 в прошлую пятницу две компании Xiaomi и Realme почти одновременно выпустили тизеры своих смартфонов на этом процессоре. Интересным было то, что точная дата не указывала ни одна сторона и обе кичились тем, что будут первыми.

Первыми окончательно свои планы решила раскрыть. Xiaomi опубликовал промо с датой презентации и раскрыл окончательный вид смартфона. Дизайн Redmi Note 12 Turbo остался в общей стилистике всей линейки, но можно заметить одно серьезное отличие в оформлении блока камер.

Теперь все три камеры не находятся на отдельном пьедестале, а просто вмонтированы в корпус как в смартфонах Realme. Хочу отметить, что на постере изображен смартфон в необычном цвете и будет ли это лимитированная версия, или один из основных цветов пока неизвестно.

Интересно и то, что надпись рядом с камерой свидетельствует о модуле на 64 Мп, который отличается от всего, что было в линейке до этого, что именно это за модуль тоже к сожалению пока неизвестно. Теперь ждем ответа от Realme. Теперь они находятся в более выгодном положении, потому что знают о планах соперника и могут скорректировать свои. Конечно, перенести презентацию это не так просто, но что не сделаешь ради победы.

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Источник: EqualLeaks