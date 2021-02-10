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  • Redmi Note 12 Turbo (Poco F5) – флагманская мощность по цене среднебюджетника – всего от 9 169!

Redmi Note 12 Turbo (Poco F5) – флагманская мощность по цене среднебюджетника – всего от 9 169!

03.01.2024 121 0

МОЩНОСТЬ ПОЧТИ НА УРОВНЕ ФЛАГМАНОВ

Компания Xiaomi радует поклонников мощных смартфонов по разумной цене – этот смартфон не является исключением, сочетая в себе лучшее, что нужно геймерам.

Redmi Note 12 Turbo (Poco F5) – флагманская мощность по цене среднебюджетника – всего от 9 169! – фото 1

Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц с разрешением FullHD+. Такая комбинация обеспечивает очень плавную анимацию, насыщенные цвета и комфортный просмотр контента.

Redmi Note 12 Turbo (Poco F5) – флагманская мощность по цене среднебюджетника – всего от 9 169! – фото 2

Сердцем смартфона выступает процессор Snapdragon 7+ Gen 2, который удовлетворит потребности даже требовательных пользователей, потому что фактически немного упрощен Snapdragon 8 Plus Gen 1. Он позволяет запускать современные игры на максималках.

Для фотографий служат три камеры: основная на 64 Мп, широкоугольная на 8 Мп и макро на 2 Мп. Фронтальная камера имеет 16 Мп, однако на ультракрутые возможности рассчитывать не стоит – смартфон имеет акцент на мощности, но днем – вполне ок.

Redmi Note 12 Turbo (Poco F5) – флагманская мощность по цене среднебюджетника – всего от 9 169! – фото 3

Еще одним плюсом является мощный аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Также присутствует 5G, NFC и другие современные фишки. Все это доступно по привлекательной цене – всего 9169 грн. Выбирая Global ROM получаете прошивку от Poco F5 – глобальную.

Redmi Note 12 Turbo - от $245(9 168 грн)﻿

Цена за версию 12/256. Выбирайте вариант Global ROM!

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Автор: Andrii S. Дата публикации: 03.01.2024
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Redmi Note 12 Turbo (Poco F5) – флагманская мощность по цене среднебюджетника – всего от 9 169!