Redmi Note 12S представлен в Европе, снова у меня дежавю

148

Xiaomi выпустила еще одну переодетую модель на рынок

На днях компания Xiaomi представила на глобальном рынке Redmi Note 12 Pro 4G , который оказался клоном позаторического Redmi Note 10 Pro. Сегодня они представили еще одну "новую" модель Redmi Note 12S, которая, скорее всего, разрабатывалась в той же лаборатории клонов, что и 12 Pro 4G. Только в этот раз они почти полностью скопировали предшественника – Redmi Note 11S.

Смартфон получил 6.43-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Процессор здесь MediaTek Helio G96, это довольно старый чип изготовленный по 12-нм техпроцессу, но мощность у него достаточно неплохая для бюджетного сегмента. Оперативки немного прикинули и теперь в базе 8 ГБ оперативной памяти, а накопитель на 128 ГБ.

Redmi Note 12S имеет тройную основную камеру на 108 МП + 8 МП + 2 МП и фронтальную на 16 МП. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, и вот здесь еще одно отличие, зарядка на 67 Вт вместо 33 Вт у предшественника. Хорошо хоть с прошивкой здесь все хорошо Android 13 и фирменная оболочка MIUI 14.

Redmi Note 12S уже появился в магазинах Европы за 289 евро. На выбор доступно три варианта цвета: черный, синий и зеленый. Так что если вы хотите приобрести себе подобный смартфон можете не ждать, а брать прямо сейчас Redmi Note 11S, еще и сэкономите.

Читайте также: Невероятное качество Meizu 20: выгорание экрана, выпадение кнопок и прочее

Источник: gizmochina