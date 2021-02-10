Redmi Note 12T Pro: самый мощный смартфон за 225$

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Мощный игровой смартфон за недорого

Вчера, довольно неожиданно, компания Xiaomi анонсировала еще одного представителя и без того вспухшей линейки Note 12. Redmi Note 12T Pro действительно имеет четкое позиционирование и может приобрести достаточно большую популярность. Как мы уже говорили, главной его фишкой стал качественный Full HD IPS-дисплей с частотой развертки 144 Гц.

Китайцы отмечают, что это очень безопасный для глаз дисплей, поставленный специально для людей. которые очень чувствительны к ШИМ. Также он получил мощный свежий 4-нм Dimensity 8200 Ultra и стал лидером производительности в своей ценовой категории. Он лишь немного слабее Snapdragon 7+ Gen 2, но гораздо дешевле.

Основным сюрпризом стала цена этого смартфона, по сравнению с предшественником, он стал значительно дешевле, не смотря на более мощное железо. Вот цены за разные варианты смартфона:

Redmi Note 12T Pro 8/128 ГБ – $225

Redmi Note 12T Pro 8/256 ГБ – $240

Redmi Note 12T Pro 12/256 ГБ - $255

Redmi Note 12T Pro 12/512 ГБ - $285

Такая производительность за 225 долларов – это просто невероятный уровень. Для любителей мобильных игр он станет самым бюджетным решением, позволяющим поиграть почти в любую игру на максимальных настройках.

По другим характеристикам это типичный представитель серии Note.

Аккумулятор на 5080 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт, стереодинамики, инфракрасный порт и стандартный набор беспроводных интерфейсов, включая NFC. Тройная камера с основным сенсором на 64 Мп от Omnivision и шириком на 8 Мп + 2 Мп затычка.

На сегодняшний день он выходит только для рынка Китая, но такого бюджетного монстра производительности мы с нетерпением будем ждать глобального рынка. Это просто идеальный смартфон для ребенка, который любит играть в мобильные игры. Недорогой, мощный и не так сильно портящий глаза.

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Источник: weibo