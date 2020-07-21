Redmi Note 9 Pro, беспроводные наушники и графический планшет продают по сниженным ценам

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Какие-то устройства стоят своих денег, а какие-то нет. Мнения по этому поводу всегда разнятся и во многом зависят от субъективного мнения и тех средств, которыми располагает пользователь на покупку. Тем более, что нынешние цены не особо радуют из-за падения отечественной валюты и того, что в условиях кризиса продавцы изменили ценники в сторону повышения, чтобы навариться даже при минимальных продажах.

И что делать? Продолжаем покупать необходимые нам гаджеты и ищем скидки, а также всевозможные распродажи, позволяющие немного сэкономить. У всех разные вкусы и на своем Telegram‑канале Andro price мы стараемся подобрать различные предложения, которые могут быть интересны большинству наших читателей. Практически ежедневно мы стараемся собрать в одном месте все актуальные предложения, позволяющие хоть немного сэкономить. Сегодня предлагаем три рекомендации, которые можно взять с небольшой выгодой для собственного бюджета.

Redmi Note 9 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $200,27 - https://lite.al/vbBz9T

Промокод "ALIPLUS1200"

Беспроводные наушники QCY TWS

Характеристики: T7, Bluetooth 5.1, аккум. кейса 380мАч, Type-C, IPX4

Бесплатная доставка в Украину

Цена: $19,99 - https://lite.al/3tDIY

Графический планшет HUION

Характеристики: H430P, дисплей 4.0", разреш. 5080 lpi

Цена: $21 - https://lite.bz/u3bAe

Купон магазина $1.0