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Регулятор отказывается от преследований Qualcomm за злоупотребление положением на рынке

30.03.2021 546 0

Суд оправдал политику лицензирования Qualcomm, и Федеральная торговая комиссия США не будет обжаловать решение

Qualcomm одна из компаний, которая подвергается регулярным нападкам регуляторов в разных странах, из-за чего ей приходится выплачивать огромные штрафы. И претензии антимонопольных органов вполне обоснованы, ведь они заявляют о том, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке.

 

Так, еще в 2019 году суд в США по иску Федеральной торговой комиссии США признал Qualcomm виновной в политике «без лицензии нет чипов». Суть претензий в том, что тем компаниям, которые отказываются заключать лицензионные соглашения в части выплаты сумм роялти за пользование патентами американского чипмейкера, он отказывает в поставке чипов. Суд пришел к выводу, что, используя свое доминирующее положение, компания проводит дискриминационную политику и неправомерно наживается на лицензионных отчислениях.

 

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Естественно, что суммы роялти в итоге включались в стоимость устройств и перекладывались на кошельки потребителей. Тогда на стороне Федеральной торговой комиссии США выступили несколько компаний, которые высказались против «мародерства» со стороны Qualcomm.

 

Регулятор отказывается от преследований Qualcomm за злоупотребление положением на рынке – фото 1﻿

 

Вполне логично, что исход дела не удовлетворил чипмейкера и он подал апелляцию на решение суда. И вот год назад фемида рассмотрела жалобу и отменила решение суда первой инстанции. С Qualcomm были сняты обвинения в неконкурентной борьбе и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Политика лицензирования чипмейкера отвечает нормам действующего законодательства. А Федеральной торговой комиссии США было рекомендовано обратиться в суд с другими требованиями, надлежаще обосновав их.

 

Со своей стороны, ФТК потребовала отменить решение апелляционного суда, но безуспешно. И вот вчера глава ведомства Келли Слотер выступила с заявлением, что они не намерены обращаться в Верховный суд США с просьбой о пересмотре дела. Причина — «значительные препятствия, с которыми комиссия сталкивается в этом деле». Но при этом глава ФТК заявила, что они по-прежнему уверены в правоте и обоснованности своей позиции, что Qualcomm проводит антиконкурентную политику и злоупотребляет своим положением на рынке чипов и в области интеллектуальной собственности.

 

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Qualcomm же осталась довольна исходом этого дела и теперь сможет и дальше проводить свою политику в жизнь, когда получать ее чипы смогут только те компании, которые будут платить патентные отчисления. А значит, низких цен на смартфоны можно не ждать.

 

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Источник: reuters

Qualcomm
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.03.2021

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Регулятор отказывается от преследований Qualcomm за злоупотребление положением на рынке