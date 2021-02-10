Регулятор отказывается от преследований Qualcomm за злоупотребление положением на рынке

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Суд оправдал политику лицензирования Qualcomm, и Федеральная торговая комиссия США не будет обжаловать решение

Qualcomm одна из компаний, которая подвергается регулярным нападкам регуляторов в разных странах, из-за чего ей приходится выплачивать огромные штрафы. И претензии антимонопольных органов вполне обоснованы, ведь они заявляют о том, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке.

Так, еще в 2019 году суд в США по иску Федеральной торговой комиссии США признал Qualcomm виновной в политике «без лицензии нет чипов». Суть претензий в том, что тем компаниям, которые отказываются заключать лицензионные соглашения в части выплаты сумм роялти за пользование патентами американского чипмейкера, он отказывает в поставке чипов. Суд пришел к выводу, что, используя свое доминирующее положение, компания проводит дискриминационную политику и неправомерно наживается на лицензионных отчислениях.

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Естественно, что суммы роялти в итоге включались в стоимость устройств и перекладывались на кошельки потребителей. Тогда на стороне Федеральной торговой комиссии США выступили несколько компаний, которые высказались против «мародерства» со стороны Qualcomm.

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Вполне логично, что исход дела не удовлетворил чипмейкера и он подал апелляцию на решение суда. И вот год назад фемида рассмотрела жалобу и отменила решение суда первой инстанции. С Qualcomm были сняты обвинения в неконкурентной борьбе и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Политика лицензирования чипмейкера отвечает нормам действующего законодательства. А Федеральной торговой комиссии США было рекомендовано обратиться в суд с другими требованиями, надлежаще обосновав их.

Со своей стороны, ФТК потребовала отменить решение апелляционного суда, но безуспешно. И вот вчера глава ведомства Келли Слотер выступила с заявлением, что они не намерены обращаться в Верховный суд США с просьбой о пересмотре дела. Причина — «значительные препятствия, с которыми комиссия сталкивается в этом деле». Но при этом глава ФТК заявила, что они по-прежнему уверены в правоте и обоснованности своей позиции, что Qualcomm проводит антиконкурентную политику и злоупотребляет своим положением на рынке чипов и в области интеллектуальной собственности.

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Qualcomm же осталась довольна исходом этого дела и теперь сможет и дальше проводить свою политику в жизнь, когда получать ее чипы смогут только те компании, которые будут платить патентные отчисления. А значит, низких цен на смартфоны можно не ждать.

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Источник: reuters