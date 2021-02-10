Релиз Android 14 откладывается до презентации Google Pixel 8 – производители рассчитывали, что ОС выйдет вчера

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Android 14﻿ отложен, опять

Изначально ожидавшийся в августе официальный релиз Android 14 может состояться даже не в сентябре, а в октябре, в день презентации Pixel 8. Инсайдер Мишаал Рахман сообщил о переносе выпуска Android 14 на следующий месяц.



По словам Рахмана, даже OEM-производители ожидали, что релиз будет вчера - очевидно, решение принималось в спешке. Сейчас OEM-производителям сообщают, что уязвимости, описанные в примечаниях к выпуску безопасности Android 14, будут опубликованы 4 октября 2023 г. – это может быть новая дата выпуска. Если да, это станет первым случаем, когда релиз операционной системы был отложен до выхода Pixel.



Непонятно, почему произошла эта задержка, но уже несколько недель есть ощущение, что у Android 14 не все идет хорошо – с тех пор, как Google поспешно выпустил неожиданную пятую бета-версию. Теперь, похоже, какая бы ни была проблема, она до сих пор не полностью исправлена.



Партнеры Google по производству телефонов считали, что релиз состоится вчера, поэтому некоторые из них, как OnePlus, даже объявили о выпуске собственных стабильных прошивок на Android 14 в этом месяце. Похоже, обещания становятся невыполненными.

Источник: GSMArena