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Релиз Android 14 откладывается до презентации Google Pixel 8 – производители рассчитывали, что ОС выйдет вчера

06.09.2023 51 0

Android 14﻿ отложен, опять

Изначально ожидавшийся в августе официальный релиз Android 14 может состояться даже не в сентябре, а в октябре, в день презентации Pixel 8. Инсайдер Мишаал Рахман сообщил о переносе выпуска Android 14 на следующий месяц.


По словам Рахмана, даже OEM-производители ожидали, что релиз будет вчера - очевидно, решение принималось в спешке. Сейчас OEM-производителям сообщают, что уязвимости, описанные в примечаниях к выпуску безопасности Android 14, будут опубликованы 4 октября 2023 г. – это может быть новая дата выпуска. Если да, это станет первым случаем, когда релиз операционной системы был отложен до выхода Pixel.

 

Релиз Android 14 откладывается до презентации Google Pixel 8 – производители рассчитывали, что ОС выйдет вчера – фото 1


Непонятно, почему произошла эта задержка, но уже несколько недель есть ощущение, что у Android 14 не все идет хорошо – с тех пор, как Google поспешно выпустил неожиданную пятую бета-версию. Теперь, похоже, какая бы ни была проблема, она до сих пор не полностью исправлена.


Партнеры Google по производству телефонов считали, что релиз состоится вчера, поэтому некоторые из них, как OnePlus, даже объявили о выпуске собственных стабильных прошивок на Android 14  в этом месяце. Похоже, обещания становятся невыполненными.

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 06.09.2023
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Релиз Android 14 откладывается до презентации Google Pixel 8 – производители рассчитывали, что ОС выйдет вчера