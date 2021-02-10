Релиз сервиса Thread – конкурента Twitter. Вкусная пощечина Маска от Цукерберга

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Цукерберг выбрал удачное время для вывода своего детища

Материнская компания Facebook Meta запустила новый сервис Thread, который должен составить прямую конкуренцию Twitter. В первые семь часов после запуска на платформе зарегистрировались около десяти миллионов человек. По функционалу Threads похож на твиттер, и, как выразился глава Meta Марк Цукерберг, станет его «дружественным конкурентом».

«Нужно время, но думаю, наше приложение соберет более миллиарда пользователей. Twitter мог сделать это, но не реализовал ее. Надеюсь, у нас получится», - сказал Цукерберг, отвечая на вопрос, станет ли его новое детище популярнее твиттера.

Threads предназначена для обмена короткими текстовыми сообщениями, которые, как и в твиттере, можно лайкать, комментировать или репостить. Посты ограничены 500 знаками.

Скачать приложение Threads можно уже в 100 с лишним странах, но на территории Евросоюза он пока недоступен из-за регулирующего цифровой рынок законодательства. Пользователи, уже имеющие учетную запись в инстаграмме, смогут войти в систему со своими учетными данными.

Специальные настройки позволяют дублировать контент на обеих платформах. Эта функция включает в себя посты, ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Эксперты предполагают, что многие пользователи твиттера перейдут на новую платформу из-за недовольства изменениями, которые Маск ввел после покупки соцсети.

Илон Маск начал с того, что уволил почти половину сотрудников, а затем начал ограничивать функционал для владельцев бесплатных аккаунтов, пытаясь заставить их подписаться на платную версию сервиса Twitter Blue.

В прошлую субботу он ввел очередное ограничение на количество твитов в день, доступных для просмотра бесплатных аккаунтов.

Так Илон Маск хотел найти способы монетизировать Twitter, а глядя на список разрешений, которые требуется предоставить Threads, сразу становится понятно, как он будет монетизироваться. Meta снова украдет ваши данные и будет ими торговать вволю, а иногда просто раздавать хакерами, периодически взламывающими ее серверы. Ну и жор батареи, наверное, тоже будет немалым.

Поэтому пользоваться новым мессенджером или нет решайте сами.

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