Рендер Realme GT Neo 2T выложили в сеть

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В облике Realme GT Neo 2T видна преемственность с Realme GT Neo

Завтра состоится презентация Realme GT Neo 2T, который будет выделяться среди прочих устройств серии наличием кастомизированного чипа Dimensity 1200 с акцентом на искусственный интеллект и машинное обучение. За день до релиза в сети засветился рендер смартфона, демонстрирующий его дизайн.

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Изображение подтверждает, что новинка своим дизайном будет повторять черты realme GT Neo, который предлагает тонкорамочный дисплей с вырезом под фронтальную камеру и прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения. В качестве главного тут будет выступать сенсор на 64-мегапикселя.

Известно, что Realme GT Neo 2T будет обладать AMOLED-панелью диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативки и 128/256 Гб постоянной памяти, а также фирменную оболочку Realme UI 2.0 на базе Android 11.

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За автономность работы будет отвечать аккумулятор емкостью 4500 мАч и предложат технологию быстрой зарядки на 65 Вт. Создавать селфи позволит фронтальная камера на 16-мегапикселей и на задней панели установят три сенсора разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: slashleaks