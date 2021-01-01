Результаты первой волны продажи Xiaomi Mi 11: зарядок много не бывает?

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Менее 6% покупателей Xiaomi Mi 11 выбрали вариант без зарядного устройства

В октябре с анонсом iPhone 12 компания Apple, казалось, совершила роковую ошибку — исключила из комплекта поставки зарядное устройство. Такое решение вызвало шквал критики, смех и подколки. Громче всех смеялись Xiaomi и Samsung, но спустя время южнокорейский гигант быстро свернул антирекламную кампанию и в сети всерьез заговорили о желании компании последовать примеру Apple с урезанным комплектом поставки.

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Но раньше и дальше всех пошла Xiaomi — она представила Xiaomi Mi 11, исключив из стандартного комплекта поставки зарядный блок. Это стало неожиданностью для многих и непонятным шагом. Ладно Apple может экспериментировать со своей преданной «паствой», но никак не Xiaomi.

Правда китайцы попытались элегантно выкрутиться и предложили первым покупателям взять Xiaomi Mi 11 вместе с зарядкой за те же деньги. Причем адаптер полноценный на 55 Вт. Правда, как долго продлится эта щедрость, абсолютно непонятно. Есть серьезные опасения, что «аттракцион щедрости» вскоре прикроют и предложат приобрести зарядку за $15.

Но, пожалуй, главный вопрос, который стоит на повестке дня: как воспримут это решение пользователи? В случае с Apple мы уже знаем, что ее адепты смиренно приняли это решение и понесли свои деньги за новенькие айфоны, да так, что компания не успевает удовлетворить спрос на серию iPhone 12.

А фанаты Xiaomi также отреагировали? Первая волна продаж показала, что они не готовы отказываться от зарядки в комплекте. Так, за первые 5 минут продаж было реализовано 350 тыс. единиц Xiaomi Mi 11 на общую сумму 1,5 млрд юаней. И только 20 тысяч пользователей оказались сознательными и решили поддержать инициативу Xiaomi по части охраны природы, выбрав стандартную версию флагмана без зарядного адаптера. И это всего около 6% тех, кто купил Xiaomi Mi 11 в числе первых.

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Правда, не забываем, что дополнительных денег за зарядный блок Xiaomi не просит. Мог сработать инстинкт «халявы», ощущение того, что тебе дают что-то бесплатно. Сложно оказаться от соблазна заполучить максимум за вложенные деньги и добровольно отказаться от бонуса в виде зарядного адаптера.

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Источник: ithome