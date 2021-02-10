Роскомнадзор готов притормозить сервисы Google в России

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У Google есть сутки, чтобы избежать штрафа и перспективы замедления трафика на территории России

Роскомнадзор неоднократно обвиняет Google в том, что она не удаляет противоправный контент. До недавнего времени власти пытались повлиять на это штрафами, но теперь готовы перейти к более ощутимым и болезненным рычагам давления.

Ведомство заявляет, что Google не удаляет 20-30% ссылок на запрещенный контент. Речь идет о порнографических сайтах и интернет-магазинах по продаже наркотических средств, сайтах, содержащих призывы к самоубийству, а также сайтах террористических и экстремистских организаций. В адрес Google было направлено более 26 тысяч запросов Роскомнадзора на удаление противоправного контента. У нее есть сутки, чтобы ограничить доступ к запрещенной информации. Если она не выполнит требование, то ей грозит штраф на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб.

Повторное неподчинение требованиям Роскомнадзора, грозит увеличением штрафа до 10% годовой выручки компании. Более того, ведомство не исключает того, чтоб будут приняты меры по замедлению трафика сервисов Google на территории России. Сейчас компания лидер по количеству неудаленного противоправного контента, но будет ли она делать все, что скажут ей власти РФ, вопрос открытый.

Если произойдет замедление трафика сервисов Google, то вряд ли стоит ожидать серьезного оттока пользователей. Они не станут отказываться от собственных привычек и платформ коммуникации. Люди будут готовы терпеть неудобства, несмотря на то, что они будут вызывать раздражение. Другое дело, что адресатом возникшего раздражения будет отнюдь не Google, а власти, принявшие решение о замедлении трафика.

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Источник: rbc