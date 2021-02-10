Роскошный Vivo X80 засветился в промо-ролике

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Компания придерживается одного стиля в оформлении тыльной камеры в своих топовых устройствах

25 апреля в модельном ряду Vivo появится новая серия топовых устройств — Vivo X80. Ожидается, что помимо базовой версии компания представит Vivo X80 Pro, а также не исключен вариант появления Vivo X 80 Pro+. В преддверии анонса компания тизерит предстоящее событие и сегодня слила в сеть промо-ролик.

Видео только подтверждает те рендеры, которые мы видели ранее. Vivo X80 предложит чуть изогнутый по кромкам дисплей с врезанной по центру верхней части фронталкой, а на тыльной стороне предложат внушительных размеров площадку тыльной камеры, где основной массив датчик заключен в окружность. Надписи указывают на то, что к созданию камеры причастны специалисты Zeiss и защищать объективы будет покрытие ZEISS T*.

Известно, что Vivo X80 или его Pro-версия получит 4-нанометровый чипсет Dimensity 9000 и фирменный процессор обработки изображений Vivo V1+. 20 апреля компания проведет специальное пресс-мероприятие, на котором расскажет о новом поколении ISP. В основной камере главную скрипку будет играть 50 Мп сенсор Sony IMX866 со светосилой f/1.57.

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Источник: sparronews