Розовые буквы на экране Pixel 8 Pro – пользователи наблюдают дефект в режиме Always On

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Похоже, эмейзинг в этом году наблюдается не только на iPhone 15 Pro

Со странным, но не единичным эффектом столкнулись некоторые владельцы смартфонов Google Pixel 8 Pro. При работе режима Always On текст в нижней части экрана изменяет цвет на розовый или желтый. Причины тому неизвестны, но определенные закономерности прослеживаются.



Дефект наблюдается только на модели Pixel 8 Pro, обычный Pixel 8 ведет себя нормально. Это говорит как минимум о зависимости неисправности от аппаратной конфигурации (но не только от нее). Изменение цвета текста заметили на финальной версии ПО Android 14 для Pixel 8 Pro или на Android 14 QPR1.



Во время работы экрана в обычном режиме воспроизведение цвета на изображении или тексте нормально. В режиме Always On текст изменяет цвет не везде, а сбоку или сверху. Также пользователи заметили зависимость неисправности от окружающего уровня освещения: больше всего она проявляется, когда вокруг темно.



Совокупность факторов позволяет предположить, что эффект связан с автоматической регулировкой яркости во время Always On и плохого освещения, но это только догадки. Google пока никак не прокомментировала неисправность и не предложила решение.﻿

Источник: 9to5google