Распродажа "Черной пятницы" на AliExpress - все лучшие предложения последней большой распродажи года

Распродажа Черная Пятница 2023 на АлиЭкспресс – отличная возможность приобрести все, что угодно, по самым низким ценам! Это одна из самых больших распродаж года в интернет-магазинах. Черная пятница известна во всем мире своими невероятными скидками до 90% на тысячи товаров.
В отличие от 11.11, распродажа Черной Пятницы сосредоточена именно на предпраздничных скидках – однако никто не отменял крутые предложения на смартфоны – мы все помним, как проблемно было применить купоны во время распродажи 11.11 – китайцы явно захотят реабилитироваться. Это идеальное время купить подарки родным и близким на следующие праздники с огромной выгодой!
Традиционно Черная пятница на АлиЭкспресс проходит в ноябре. В 2023 году распродажа стартует 23 ноября в 10:00 по Киевскому времени и продлится до 30 ноября.
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Обратите внимание, что в товарах промокоды и купоны указаны для рынка Украины, однако если вы из регионов где действуют свои купоны (Бразилия, Испания, Франция) - используйте купоны из таблицы ниже
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Чтобы помочь разобраться во всем разнообразии предложений, мы подобрали ссылки на товары, участвующие в распродаже Черной пятницы. Посмотрите, что интересного приготовили магазины на торговой площадке AliExpress. Обратите внимание, что некоторые цены указаны с учетом акционных купонов продавцов.
Xiaomi 13t Pro
Смартфон с 6,67" OLED 120Гц дисплеем, процессором MediaTek 9200 Plus, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, 120Вт быстрой зарядкой.
Xiaomi 13
Дисплей 6.36 OLED 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50 Мп Sony IMX 890, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 67 Вт стереозвук, NFC
Xiaomi 13 Ultra
Гиперфлагман с 6,73" 2K LTPO 3.0 AMOLED 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 2, камера 1-дюймовая, 5000 мАч аккумулятор.
Xiaomi 12 Pro
Дисплей 6.73" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 50Мп, аккумулятор 4600мАч, зарядка 120Вт, стереодинамики
Xiaomi 12
Смартфон с 6,28" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 1, тройной камерой 50МП, аккумулятором 4500мАч, зарядкой 67Вт, компактный размер
Xiaomi 12X
Смартфон с 6,28" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 870, камерой 50МП, аккумулятором 4500мАч, зарядкой 67Вт. Компактный размер
Poco X5
Бюджетный смартфон с 6,67" AMOLED 120 Гц, Snapdragon 695, 108 Мп камера, 5000 мАч аккумулятор.
Redmi Note 12
Cмартфон с 6,67-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 685, тройной основной камерой 48 МП, аккумулятором 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, NFC и инфракрасным портом.
Poco M5s
Смартфон с 6,43" AMOLED 90Гц дисплеем, процессором MediaTek Helio G99, тройной камерой 64МП, аккумулятором 5000мАч, 33Вт зарядкой, NFC
Redmi K60 Ultra
флагманский смартфон с 6,67" OLED дисплеем 2K 144Гц, процессором Dimensity 9200, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, быстрой зарядкой 120Вт
Redmi Note 13 Pro+
Cмартфон с 6,67" AMOLED дисплеем 120Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 2, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, зарядкой 120Вт
Redmi 12
Бюджетный смартфон с 6,5" IPS дисплеем 90Гц, процессором Helio G88, квадрокамерой 50МП, аккумулятором 5000мАч, зарядкой 18Вт. Есть NFC в некоторых версиях.
Poco F5
Смартфон с 6,67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5000мАч, 67Вт зарядка
Poco X5 Pro
Дисплей 6.67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 778G, камера 108Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 67Вт, стереодинамики, NFC, 5G
Xiaomi 11 Lite 5G
Смартфон с 6,55" AMOLED 90Гц, Qualcomm Snapdragon 780G, тремя камерами 64МП, аккумулятор 4250мАч, 33Вт зарядка
Xiaomi 12 Lite
Смартфон с 6,55" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 778G, 108МП камера, аккумулятор 4300мАч, 67Вт зарядка.
Redmi Note 12 Turbo (GLOBAL POCO F5)
Китайская версия глобального Poco F5 имеет глобальную прошивку, рабочий Googe Pay, 6,67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5000мАч, 67Вт зарядка
Redmi Note 13 Pro
6,67" OLED 120Гц, Snapdragon 7s Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5100мАч 67Вт, Bluetooth 5.2, NFC, 5G
Redmi K60 (Global Poco F5 Pro)
Китайская версия глобального POCO F5 Pro (прошивка – Global ROM) – Snapdragon 8+ Gen 1, 6.67" WQHD+ 120Hz, NFC, 67W зарядка.
Redmi Note 12 Pro 5G
Дисплей 6.67" AMOLED 120Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, камера 50 Мп основная Sony IMX 766, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 67Вт, NFC, 5G, стереозвук.
OnePlus Nord 3
Процессор Dimensity 9000, Oxygen OS, экран 6.74" 1.5K AMOLED 120Hz, камера 50 МП, Wi-Fi 6, аккумулятор. 5000 мАч, NFC
OnePlus 11
Дисплей 6.7" QHD+ 120Гц AMOLED, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50Мп Hasselblad, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 100Вт, стереозвук.
OnePlus Ace 2 Pro
Дисплей 6.7" 1.5K 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50Мп Sony IMX890, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 150Вт, стереозвук, 5G.
OnePlus 10 Pro
Дисплей 6.7" QHD+ 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 48Мп Hasselblad, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 80Вт, стереозвук, оптический зум 3х
OnePlus Ace Pro
Cмартфон с 6,7" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, тройной камерой 50МП, аккумулятором 5000мАч, 100Вт быстрой зарядкой. Поддержка 5G, NFC
Realme GT NEO 5
Флагман Realme с 6,7" FHD+ 144 Гц AMOLED, Snapdragon 8+ Gen 1, 50 Mп камера, аккумулятор 5000 мАч.
Realme GT NEO 5 SE
Realme GT NEO 5 SE - смартфон с 6,74" 1.5К 144 Гц AMOLED, Snapdragon 7+ Gen 2, 64 Mп камера (1/2), 5000 мАч аккумулятор
Realme GT Neo 3
Смартфон с 6,7" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Dimensity 8100, камерой 50 МП Sony IMX 766, аккумулятором 5000мАч, быстрой зарядкой 150 Вт.
Realme 11 Pro Plus
Процессор Dimensity 7050, экран AMOLED 6.7" 120Hz, камера 108 MP, WIFI 6, аккумулятор. 5000 мАч, NFC, быстрая зарядка 100W
Realme 10 Pro Plus
Realme 10 Pro+ – смартфон с 6,7" FHD+ AMOLED 120Гц, процессор Dimensity 1080, камера 108MP, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 67W, NFC, стереодинамики.
Realme C53
Дисплей 6.5" IPS LCD 90 Гц, процессор Unisoc T612, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 33 Вт, моно динамик, NFC
Realme C55
Дисплей 6.5" IPS LCD 120 Гц, процессор Hellio G88, 50 Мп камера, аккумулятор 5000 mAh, зарядка 33 Вт, стерео динамики, NFC
Google Pixel 8
Младший флагман Google с 6,3" OLED дисплеем 1200Гц, процессором Google Tensor G3, камерой 50МП, аккумулятором 4700мАч, зарядкой 30Вт. Выполненный из стекла и металла, IP68 работает на чистой ОС Android.
Google Pixel 7 Pro
Дисплей 6.7" AMOLED 120Гц, процессор Tensor G2, камера 50Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 30Вт, стереодинамики, IP68, беспроводная зарядка
Google Pixel 7
Cмартфон с 6,3" FHD+ 90Гц OLED дисплеем, процессором Google Tensor G2, двумя камерами 50МП, аккумулятором 4355мАч, 30Вт быстрой зарядкой. Стильный дизайн, влагозащита, чистая Android.
Asus Zenfone 10
Смартфон с 6,67" FHD+ 120Гц AMOLED дисплеем, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, камерой 50МП, аккумулятором 5000мАч, 30Вт зарядкой.
Galaxy S23 Ultra
Флагманский смартфон с 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED дисплеем 120Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, 45Вт быстрой зарядкой. Поддержка S Pen, влагозащита IP68
Galaxy S23 FE
Смартфон с 6,4" FHD+ 120Гц AMOLED дисплеем, процессором Exynos 2200, тройной камерой 50МП, аккумулятором 4500мАч, 25Вт зарядкой, влагозащитой IP68.
Honor Magic 5 Pro
Cмартфон с 6,81" LTPO OLED дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 2, камерой 50MP, аккумулятором 5100 мАч, 100W быстрой зарядкой.
iPhone 15
Смартфон с 6,1" OLED дисплеем, процессором A16 Bionic, основная камера 48 Мп, аккумулятором 3349мАч, беспроводной зарядкой, защита IP68, Dynamic Island
iPhone 13 Pro Max
Флагман прошлых лет с 6,7" OLED дисплеем 120Гц, процессором A15 Bionic, тройной камерой 12МП, аккумулятором 4352мАч, беспроводной зарядкой. Выполнен из стали и стекла, защита IP68.
iPhone 12 Mini
Смартфон с 5.4" OLED дисплеем, чипсетом A14 Bionic, двойной камерой 12МП, аккумулятором 2217мАч, поддержкой 5G, MagSafe. Корпус из стекла и алюминия, защита IP68
iPhone 12
iPhone 12 – смартфон с 6,1-дюймовым OLED дисплеем Super Retina XDR, процессором A14 Bionic, двойной основной камерой 12 МП, аккумулятором на 2815 мА·ч, поддержкой MagSafe и 5G, идеально для входа в экосистему Apple
Galaxy Flip 5
Складной смартфон с OLED дисплеем 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2, двойной камерой, аккумулятором 3700мАч, 25Вт зарядкой, влагозащитой IPX8
Vivo IQOO Z8
Cмартфон с 6,58" IPS дисплеем 120Гц, процессором Dimensity 8200, камерой 64МП, аккумулятором 5000мАч, 120Вт быстрой зарядкой
Galaxy S22 Ultra
Дисплей 6.8" AMOLED 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 45 Вт, стерео динамики, IP68, S Pen, беспроводная зарядка, NFC
Galaxy S22+
Дисплей 6.6" AMOLED 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 mAh, быстрая зарядка 45 Вт, стерео динамики, IP68, беспроводная зарядка, NFC
Galaxy S21+
Дисплей 6.7" AMOLED 120 Гц, процессор Snapdragon 888, камера 64 Мп, аккумулятор 4800 mAh, зарядка 25 Вт, стерео динамики, IP68, беспроводная зарядка, NFC
Galaxy S20+
Дисплей 6.7" AMOLED 120 Гц, процессор Snapdragon 865, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 mAh, зарядка 25 Вт, стерео динамики, IP68, беспроводная зарядка, NFC
Galaxy A54
Дисплей 6.4" AMOLED 120 Гц, процессор Exynos 1380, камера 50МП+12МП+5МП, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 25W, стереодинамики, Bluetooth 5.3, 5G, IP67, NFC
Galaxy A53
Дисплей 6.5" AMOLED 120Гц, процессор Exynos 1280, камера 64Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, IP67, NFC
Galaxy A34
Дисплей 6.6" AMOLED 120Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, камера 48Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, IP67, NFC
Galaxy M53
Дисплей 6.7" AMOLED 120Гц, процессор Dimensity 900, камера 108Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, NFC
Nothing Phone (2)
6,7" OLED 120Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, камеры 50МП+50МП, аккумулятор 4700мАч 45Вт, Google Play, Bluetooth 5.3, NFC, 5G.
Nothing Ear (stick)
Nothing Ear Stick – компактные беспроводные наушники с уникальным прозрачным дизайном, активным шумоподавлением, звуком высокого качества, автономностью до 29 часов.
Anker Soundcore Liberty 4 NC
Беспроводные наушники с активным шумоподавлением, 11.5мм драйверами, временем работы до 9 часов (32 часа с чехлом), поддержкой зарядки Qi, устойчивы к поту и дождю IPX5.
Realme Buds 3 Neo
Беспроводные наушники с 10 мм драйверами, Bluetooth 5.2, автономностью до 5 часов.
Huawei FreeBuds 5
Беспроводные наушники с активным шумоподавлением, 14,3мм драйверами, временем работы до 6 часов (30 часов с чехлом), сенсорным управлением, IP54
Realme Buds T100
Беспроводные наушники с 10мм драйверами, Bluetooth 5.3, автономностью 28 часов, быстрой зарядкой, сенсорным управлением, устойчивы к поту IPX5.
Realme Buds T300
Беспроводные наушники с 12,4 мм драйверами, Bluetooth 5.3, ANC, автономностью 28 часов, быстрой зарядкой, устойчивы к поту.
CMF Buds Pro (by Nothing)
Беспроводные наушники от Nothing с 11мм драйверами, ANC, временем работы до 6 часов, Bluetooth 5.3, устойчивы к воде IPX4, ANC.
OnePlus Nord Buds 2
Беспроводные наушники с 12,4 мм драйверами, автономностью 30 часов, быстрой зарядкой, Bluetooth 5.3, устойчивы к поту IP55.
Anker Soundcore Sport X10
Беспроводные спортивные наушники с 10 мм драйверами, ANC, защитой IPX7, временем работы до 32 часов.
Anker Life P2 Mini
Компактные беспроводные наушники с активным шумоподавлением (ANC), временем работы до 32 часов, Bluetooth 5.2, защитой от воды IPX5
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$16
Redmi Buds 4 Pro
Anker Soundcore Life Q30
Наушники с ANC, 40мм драйверы, 3 режима шумоподавления, Bluetooth 5.0, 720мАч аккумулятор на 60 часов работы.
CMF Watch Pro
смарт-часы с 1,69" AMOLED экраном, GPS, пульсометром, ОП до 7 дней.
Realme Watch 3 Pro
Смарт-часы с 1,78-дюймовым AMOLED дисплеем, GPS, ВПД-сенсором, отслеживанием сна и стресса, автономной работой до 10 дней, 5 ATM водонепроникновения, работает на ОС Realme Watch OS.
Ticwatch E3
Смарт-часы с 1,3-дюймовым AMOLED дисплеем, процессором Snapdragon Wear 4100, 1 ГБ RAM, 8 ГБ памяти, аккумулятором 300 мАч, ОС Wear OS, устойчив к воде и пыли IP68. Имеет PulseOx, GPS, GLONASS.
Xiaomi Mi Band 7 Pro
Cмарт-браслет с 1,64" AMOLED дисплеем, GPS, пульсометром, шагомером, ОП до 12 дней, устойчив к воде 5АТМ.
Huawei Band 8
Cмарт-браслет с 1,47" AMOLED дисплеем, водонепроникновение 5 ATM, автономностью до 14 дней. Имеет пульсометр, шагомер, мониторинг сна. Совместим с Android и iOS.
Xiaomi Mi Smart Band 8
AMOLED 1.62", 150 спортрежимов, пульсоксиметр, 14 дней автономной работы, магнитная зарядка
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35$
Xiaomi Smart Band 8 Active
AMOLED 1.47", 50 спортрежимов, SpO2, 5 ATM, 14 дней автономной работы
Redmi Pad SE
Процессор Snapdragon 6.8, экран 11' 1920x1200 90 Гц, аккумулятор 8000 мАч, зарядка 18W
Xiaomi Pad 6
Планшет 11" IPS 120Гц, процессор Snapdragon 870, 8GB RAM, аккумулятор 8720мАч, стилус
Lenovo Pad Pro 2022
Дисплей 11.2" OLED 120Гц, процессор MediaTek Kompanio 1300T, камера 13Мп, аккумулятор 8200мАч, зарядка 30Вт, 4 динамика JBL
Lenovo Xiaoxin Pad 2022
Дисплей 11" IPS LCD, процессор Snapdragon 680, камера 13Мп, аккумулятор 7700мАч, зарядка 18Вт, 4 динамика, LTE
Oppo Pad
Дисплей 11" IPS LCD 120Гц, процессор Snapdragon 870, камера 13Мп, память 128/256GB, аккумулятор 8360мАч, зарядка 33Вт, стереодинамики, Color OS
Lenovo Legion Y700 (2023)
Игровой планшет, дисплей 8.8" IPS LCD 144Гц, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, камера 13Мп, память 256/512GB, аккумулятор 6550мАч, зарядка 45Вт, стереодинамики, Android 13
SSD Movespeed
SSD Movespeed – твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0, скоростью чтения до 7000 МБ/с.
Ugreen блок питания (для iPhone)
UGREEN 20W зарядное устройство с поддержкой Quick Charge 4.0, 3.0, PD, USB Type-C для быстрой зарядки iPhone 15/14/13/12, Xiaomi и других смартфонов.
SSD Netac NV7000
SSD форм-фактора M.2 2280 на базе PCIe 4.0 x4, емкостью 1ТБ, 2ТБ или 4ТБ, с кэш-памятью DRAM, скоростью чтения до 7500 МБ/с. Предназначен для ПК и PS5.
Фен XIAOMI MIJIA H501
Фен для волос со скоростью ветра 62 м/с, ионизацией, мощностью двигателя 110 000 об/мин, 220 В, китайская версия с адаптером для ЕС.
Проектор TouYinger H6 Pro
LED проектор Full HD 1920x1080, яркость 6500 люмен, контраст 4000-5000:1, ОС Android 9.0, память 2/16 ГБ
Проектор BYINTEK X20
LED проектор 720p, ОС Android 9.0, процессор MTK 9269, память 1/8 ГБ, сетевые функции
Робот-пылесос ABIR X8
Имеет разумную лазерную систему навигации, позволяющую создавать карты нескольких этажей и эффективно ориентироваться в пространстве. Имеет расширенные функции для зонной уборки определенных участков и установления ограничений на движение в определенных зонах. Эффективно очищает ковровые покрытия.
Робот-пылесос Xiaomi Mijia 3C
Устройство Xiaomi с циклонной технологией всасывания мощностью 5000Pa. Может не только пылесосить, но и мыть пол благодаря специальной насадке-мопу. Имеет развитые алгоритмы навигации и функции планирования уборки через приложение.
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2
4 режима работы, лазерная навигация, автоподъем швабры, мощность 5000 Па, режим "подметки и мойки", резервуар для воды 4 л, аккумулятор 5200 мАч.
Xiaomi Mijia F300
Портативный ирригатор, мощность 12Вт, защита IPX7, время зарядки 4 часа.
GoPro HERO 9
Экшн-камера для съемки видео в разрешении до 5K с 20Мп матрицей. Имеет цветной фронтальный экран, пригодный для съемки спорта и активного отдыха.
Массажер Xiaomi Mijia
Массажер от известного бренда, 4 насадки, 3200 об/мин, 30Вт, зарядка Type-C
Anker GaNPrime 737 120W
120W, одновременная зарядка 3 устройств, технологии PowerIQ 4.0 и ActiveShield 2.0.
Колонка Anker Soundcore 3
Hi-Res аудио, технология BassUp, 16Вт, PartyCast, Bluetooth 5.0, защита IPX7