Распродажа "Черной пятницы" на AliExpress - все лучшие предложения последней большой распродажи года

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Распродажа Черная Пятница 2023 на АлиЭкспресс – отличная возможность приобрести все, что угодно, по самым низким ценам! Это одна из самых больших распродаж года в интернет-магазинах. Черная пятница известна во всем мире своими невероятными скидками до 90% на тысячи товаров.



В отличие от 11.11, распродажа Черной Пятницы сосредоточена именно на предпраздничных скидках – однако никто не отменял крутые предложения на смартфоны – мы все помним, как проблемно было применить купоны во время распродажи 11.11 – китайцы явно захотят реабилитироваться. Это идеальное время купить подарки родным и близким на следующие праздники с огромной выгодой!



Традиционно Черная пятница на АлиЭкспресс проходит в ноябре. В 2023 году распродажа стартует 23 ноября в 10:00 по Киевскому времени и продлится до 30 ноября.



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Смартфоны

Другие товары

Смартфоны

Xiaomi

Xiaomi 13t Pro Смартфон с 6,67" OLED 120Гц дисплеем, процессором MediaTek 9200 Plus, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, 120Вт быстрой зарядкой. Xiaomi 13 Дисплей 6.36 OLED 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50 Мп Sony IMX 890, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 67 Вт стереозвук, NFC Xiaomi 13 Ultra Гиперфлагман с 6,73" 2K LTPO 3.0 AMOLED 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 2, камера 1-дюймовая, 5000 мАч аккумулятор. Xiaomi 12 Pro Дисплей 6.73" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 50Мп, аккумулятор 4600мАч, зарядка 120Вт, стереодинамики Xiaomi 12 Смартфон с 6,28" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 1, тройной камерой 50МП, аккумулятором 4500мАч, зарядкой 67Вт, компактный размер Xiaomi 12X Смартфон с 6,28" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 870, камерой 50МП, аккумулятором 4500мАч, зарядкой 67Вт. Компактный размер Poco X5 Бюджетный смартфон с 6,67" AMOLED 120 Гц, Snapdragon 695, 108 Мп камера, 5000 мАч аккумулятор. Redmi Note 12 Cмартфон с 6,67-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 685, тройной основной камерой 48 МП, аккумулятором 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, NFC и инфракрасным портом. Poco M5s Смартфон с 6,43" AMOLED 90Гц дисплеем, процессором MediaTek Helio G99, тройной камерой 64МП, аккумулятором 5000мАч, 33Вт зарядкой, NFC Redmi K60 Ultra флагманский смартфон с 6,67" OLED дисплеем 2K 144Гц, процессором Dimensity 9200, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, быстрой зарядкой 120Вт Redmi Note 13 Pro+ Cмартфон с 6,67" AMOLED дисплеем 120Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 2, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, зарядкой 120Вт Redmi 12 Бюджетный смартфон с 6,5" IPS дисплеем 90Гц, процессором Helio G88, квадрокамерой 50МП, аккумулятором 5000мАч, зарядкой 18Вт. Есть NFC в некоторых версиях. Poco F5 Смартфон с 6,67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5000мАч, 67Вт зарядка Poco X5 Pro Дисплей 6.67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 778G, камера 108Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 67Вт, стереодинамики, NFC, 5G Xiaomi 11 Lite 5G Смартфон с 6,55" AMOLED 90Гц, Qualcomm Snapdragon 780G, тремя камерами 64МП, аккумулятор 4250мАч, 33Вт зарядка Xiaomi 12 Lite Смартфон с 6,55" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 778G, 108МП камера, аккумулятор 4300мАч, 67Вт зарядка. Redmi Note 12 Turbo (GLOBAL POCO F5) Китайская версия глобального Poco F5 имеет глобальную прошивку, рабочий Googe Pay, 6,67" AMOLED 120Гц, процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5000мАч, 67Вт зарядка Redmi Note 13 Pro 6,67" OLED 120Гц, Snapdragon 7s Gen 2, камера 200МП, аккумулятор 5100мАч 67Вт, Bluetooth 5.2, NFC, 5G Redmi K60 (Global Poco F5 Pro) Китайская версия глобального POCO F5 Pro (прошивка – Global ROM) – Snapdragon 8+ Gen 1, 6.67" WQHD+ 120Hz, NFC, 67W зарядка. Redmi Note 12 Pro 5G Дисплей 6.67" AMOLED 120Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, камера 50 Мп основная Sony IMX 766, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 67Вт, NFC, 5G, стереозвук.

OnePlus

OnePlus Nord 3 Процессор Dimensity 9000, Oxygen OS, экран 6.74" 1.5K AMOLED 120Hz, камера 50 МП, Wi-Fi 6, аккумулятор. 5000 мАч, NFC OnePlus 11 Дисплей 6.7" QHD+ 120Гц AMOLED, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50Мп Hasselblad, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 100Вт, стереозвук. OnePlus Ace 2 Pro Дисплей 6.7" 1.5K 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, камера 50Мп Sony IMX890, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 150Вт, стереозвук, 5G. OnePlus 10 Pro Дисплей 6.7" QHD+ 120Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 48Мп Hasselblad, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 80Вт, стереозвук, оптический зум 3х OnePlus Ace Pro Cмартфон с 6,7" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, тройной камерой 50МП, аккумулятором 5000мАч, 100Вт быстрой зарядкой. Поддержка 5G, NFC

Realme

Realme GT NEO 5 Флагман Realme с 6,7" FHD+ 144 Гц AMOLED, Snapdragon 8+ Gen 1, 50 Mп камера, аккумулятор 5000 мАч. Realme GT NEO 5 SE Realme GT NEO 5 SE - смартфон с 6,74" 1.5К 144 Гц AMOLED, Snapdragon 7+ Gen 2, 64 Mп камера (1/2), 5000 мАч аккумулятор Realme GT Neo 3 Смартфон с 6,7" AMOLED 120Гц дисплеем, процессором Dimensity 8100, камерой 50 МП Sony IMX 766, аккумулятором 5000мАч, быстрой зарядкой 150 Вт. Realme 11 Pro Plus Процессор Dimensity 7050, экран AMOLED 6.7" 120Hz, камера 108 MP, WIFI 6, аккумулятор. 5000 мАч, NFC, быстрая зарядка 100W Realme 10 Pro Plus Realme 10 Pro+ – смартфон с 6,7" FHD+ AMOLED 120Гц, процессор Dimensity 1080, камера 108MP, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 67W, NFC, стереодинамики. Realme C53 Дисплей 6.5" IPS LCD 90 Гц, процессор Unisoc T612, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 33 Вт, моно динамик, NFC Realme C55 Дисплей 6.5" IPS LCD 120 Гц, процессор Hellio G88, 50 Мп камера, аккумулятор 5000 mAh, зарядка 33 Вт, стерео динамики, NFC

Другие смартфоны

Google Pixel 8 Младший флагман Google с 6,3" OLED дисплеем 1200Гц, процессором Google Tensor G3, камерой 50МП, аккумулятором 4700мАч, зарядкой 30Вт. Выполненный из стекла и металла, IP68 работает на чистой ОС Android. Google Pixel 7 Pro Дисплей 6.7" AMOLED 120Гц, процессор Tensor G2, камера 50Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 30Вт, стереодинамики, IP68, беспроводная зарядка Google Pixel 7 Cмартфон с 6,3" FHD+ 90Гц OLED дисплеем, процессором Google Tensor G2, двумя камерами 50МП, аккумулятором 4355мАч, 30Вт быстрой зарядкой. Стильный дизайн, влагозащита, чистая Android. Asus Zenfone 10 Смартфон с 6,67" FHD+ 120Гц AMOLED дисплеем, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, камерой 50МП, аккумулятором 5000мАч, 30Вт зарядкой. Galaxy S23 Ultra Флагманский смартфон с 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED дисплеем 120Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2, камерой 200МП, аккумулятором 5000мАч, 45Вт быстрой зарядкой. Поддержка S Pen, влагозащита IP68 Galaxy S23 FE Смартфон с 6,4" FHD+ 120Гц AMOLED дисплеем, процессором Exynos 2200, тройной камерой 50МП, аккумулятором 4500мАч, 25Вт зарядкой, влагозащитой IP68. Honor Magic 5 Pro Cмартфон с 6,81" LTPO OLED дисплеем, процессором Snapdragon 8 Gen 2, камерой 50MP, аккумулятором 5100 мАч, 100W быстрой зарядкой. iPhone 15 Смартфон с 6,1" OLED дисплеем, процессором A16 Bionic, основная камера 48 Мп, аккумулятором 3349мАч, беспроводной зарядкой, защита IP68, Dynamic Island iPhone 13 Pro Max Флагман прошлых лет с 6,7" OLED дисплеем 120Гц, процессором A15 Bionic, тройной камерой 12МП, аккумулятором 4352мАч, беспроводной зарядкой. Выполнен из стали и стекла, защита IP68. iPhone 12 Mini Смартфон с 5.4" OLED дисплеем, чипсетом A14 Bionic, двойной камерой 12МП, аккумулятором 2217мАч, поддержкой 5G, MagSafe. Корпус из стекла и алюминия, защита IP68 iPhone 12 iPhone 12 – смартфон с 6,1-дюймовым OLED дисплеем Super Retina XDR, процессором A14 Bionic, двойной основной камерой 12 МП, аккумулятором на 2815 мА·ч, поддержкой MagSafe и 5G, идеально для входа в экосистему Apple Galaxy Flip 5 Складной смартфон с OLED дисплеем 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2, двойной камерой, аккумулятором 3700мАч, 25Вт зарядкой, влагозащитой IPX8 Vivo IQOO Z8 Cмартфон с 6,58" IPS дисплеем 120Гц, процессором Dimensity 8200, камерой 64МП, аккумулятором 5000мАч, 120Вт быстрой зарядкой Galaxy S22 Ultra Дисплей 6.8" AMOLED 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 mAh, быстрая зарядка 45 Вт, стерео динамики, IP68, S Pen, беспроводная зарядка, NFC Galaxy S22+ Дисплей 6.6" AMOLED 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 1, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 mAh, быстрая зарядка 45 Вт, стерео динамики, IP68, беспроводная зарядка, NFC Galaxy S21+ Дисплей 6.7" AMOLED 120 Гц, процессор Snapdragon 888, камера 64 Мп, аккумулятор 4800 mAh, зарядка 25 Вт, стерео динамики, IP68, беспроводная зарядка, NFC Galaxy S20+ Дисплей 6.7" AMOLED 120 Гц, процессор Snapdragon 865, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 mAh, зарядка 25 Вт, стерео динамики, IP68, беспроводная зарядка, NFC Galaxy A54 Дисплей 6.4" AMOLED 120 Гц, процессор Exynos 1380, камера 50МП+12МП+5МП, аккумулятор 5000mAh, быстрая зарядка 25W, стереодинамики, Bluetooth 5.3, 5G, IP67, NFC Galaxy A53 Дисплей 6.5" AMOLED 120Гц, процессор Exynos 1280, камера 64Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, IP67, NFC Galaxy A34 Дисплей 6.6" AMOLED 120Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, камера 48Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, IP67, NFC Galaxy M53 Дисплей 6.7" AMOLED 120Гц, процессор Dimensity 900, камера 108Мп, аккумулятор 5000мАч, зарядка 25Вт, стереодинамики, NFC Nothing Phone (2) 6,7" OLED 120Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, камеры 50МП+50МП, аккумулятор 4700мАч 45Вт, Google Play, Bluetooth 5.3, NFC, 5G.

Другие товары

Наушники

Nothing Ear (stick) Nothing Ear Stick – компактные беспроводные наушники с уникальным прозрачным дизайном, активным шумоподавлением, звуком высокого качества, автономностью до 29 часов. Anker Soundcore Liberty 4 NC Беспроводные наушники с активным шумоподавлением, 11.5мм драйверами, временем работы до 9 часов (32 часа с чехлом), поддержкой зарядки Qi, устойчивы к поту и дождю IPX5. Realme Buds 3 Neo Беспроводные наушники с 10 мм драйверами, Bluetooth 5.2, автономностью до 5 часов. Huawei FreeBuds 5 Беспроводные наушники с активным шумоподавлением, 14,3мм драйверами, временем работы до 6 часов (30 часов с чехлом), сенсорным управлением, IP54 Realme Buds T100 Беспроводные наушники с 10мм драйверами, Bluetooth 5.3, автономностью 28 часов, быстрой зарядкой, сенсорным управлением, устойчивы к поту IPX5. Realme Buds T300 Беспроводные наушники с 12,4 мм драйверами, Bluetooth 5.3, ANC, автономностью 28 часов, быстрой зарядкой, устойчивы к поту. CMF Buds Pro (by Nothing) Беспроводные наушники от Nothing с 11мм драйверами, ANC, временем работы до 6 часов, Bluetooth 5.3, устойчивы к воде IPX4, ANC. OnePlus Nord Buds 2 Беспроводные наушники с 12,4 мм драйверами, автономностью 30 часов, быстрой зарядкой, Bluetooth 5.3, устойчивы к поту IP55. Anker Soundcore Sport X10 Беспроводные спортивные наушники с 10 мм драйверами, ANC, защитой IPX7, временем работы до 32 часов. Anker Life P2 Mini Компактные беспроводные наушники с активным шумоподавлением (ANC), временем работы до 32 часов, Bluetooth 5.2, защитой от воды IPX5 Redmi Buds 4 Pro Anker Soundcore Life Q30 Наушники с ANC, 40мм драйверы, 3 режима шумоподавления, Bluetooth 5.0, 720мАч аккумулятор на 60 часов работы.

Часы/браслеты

CMF Watch Pro смарт-часы с 1,69" AMOLED экраном, GPS, пульсометром, ОП до 7 дней. Realme Watch 3 Pro Смарт-часы с 1,78-дюймовым AMOLED дисплеем, GPS, ВПД-сенсором, отслеживанием сна и стресса, автономной работой до 10 дней, 5 ATM водонепроникновения, работает на ОС Realme Watch OS. Ticwatch E3 Смарт-часы с 1,3-дюймовым AMOLED дисплеем, процессором Snapdragon Wear 4100, 1 ГБ RAM, 8 ГБ памяти, аккумулятором 300 мАч, ОС Wear OS, устойчив к воде и пыли IP68. Имеет PulseOx, GPS, GLONASS. Xiaomi Mi Band 7 Pro Cмарт-браслет с 1,64" AMOLED дисплеем, GPS, пульсометром, шагомером, ОП до 12 дней, устойчив к воде 5АТМ. Huawei Band 8 Cмарт-браслет с 1,47" AMOLED дисплеем, водонепроникновение 5 ATM, автономностью до 14 дней. Имеет пульсометр, шагомер, мониторинг сна. Совместим с Android и iOS. Xiaomi Mi Smart Band 8 AMOLED 1.62", 150 спортрежимов, пульсоксиметр, 14 дней автономной работы, магнитная зарядка Xiaomi Smart Band 8 Active AMOLED 1.47", 50 спортрежимов, SpO2, 5 ATM, 14 дней автономной работы

Планшеты

Redmi Pad SE Процессор Snapdragon 6.8, экран 11' 1920x1200 90 Гц, аккумулятор 8000 мАч, зарядка 18W Xiaomi Pad 6 Планшет 11" IPS 120Гц, процессор Snapdragon 870, 8GB RAM, аккумулятор 8720мАч, стилус Lenovo Pad Pro 2022 Дисплей 11.2" OLED 120Гц, процессор MediaTek Kompanio 1300T, камера 13Мп, аккумулятор 8200мАч, зарядка 30Вт, 4 динамика JBL Lenovo Xiaoxin Pad 2022 Дисплей 11" IPS LCD, процессор Snapdragon 680, камера 13Мп, аккумулятор 7700мАч, зарядка 18Вт, 4 динамика, LTE Oppo Pad Дисплей 11" IPS LCD 120Гц, процессор Snapdragon 870, камера 13Мп, память 128/256GB, аккумулятор 8360мАч, зарядка 33Вт, стереодинамики, Color OS Lenovo Legion Y700 (2023) Игровой планшет, дисплей 8.8" IPS LCD 144Гц, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, камера 13Мп, память 256/512GB, аккумулятор 6550мАч, зарядка 45Вт, стереодинамики, Android 13

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