Распродажа Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 2022 всего за 12999+ дополнительная скидка 1000! Успей купить!
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Мы предлагаем новый планшет Lenovo Tab 11 Pro Gen 2 с 11,2-дюймовым экраном OLED и производительным процессором Dimensity 1300T.
Lenovo Tab 11 Pro Gen 2 имеет яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2560x1536 и поддержкой HDR10+. Процессор Dimensity 1300T (уровень Snapdragon 870 или Dimensity 8100) обеспечивает плавную работу и высокую производительность.
К особенностям планшета также относятся: 4 мощных динамика JBL, аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой 30 Вт быстрой зарядки, двойные камеры 13 + 5 Мп. Планшет работает на ОС Android 12 с русским языком.
Мы предлагаем Lenovo Tab 11 Pro Gen 2 по цене 12 999 грн. А при покупке полного комплекта с чехлом, стилусом и защитной пленкой – скидка 1000 грн! Это отличная возможность приобрести качественный планшет со всеми аксессуарами.
Lenovo TAB 11 Pro Gen 2 2022 - 12 999 грн
Есть приятный бонус для тех кто приобретет стилус, защитную пленку и чехол - 1 000 грн!
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