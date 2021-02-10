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  • Распродажа Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 2022 всего за 12999+ дополнительная скидка 1000! Успей купить!

Распродажа Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 2022 всего за 12999+ дополнительная скидка 1000! Успей купить!

05.10.2023 119 0

крутая цена

Мы предлагаем новый планшет Lenovo Tab 11 Pro Gen 2 с 11,2-дюймовым экраном OLED и производительным процессором Dimensity 1300T.

 

Распродажа Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 2022 всего за 12999+ дополнительная скидка 1000! Успей купить! – фото 1

 

Lenovo Tab 11 Pro Gen 2 имеет яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2560x1536 и поддержкой HDR10+. Процессор Dimensity 1300T (уровень Snapdragon 870 или Dimensity 8100) обеспечивает плавную работу и высокую производительность.

 

Распродажа Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 2022 всего за 12999+ дополнительная скидка 1000! Успей купить! – фото 2

 

К особенностям планшета также относятся: 4 мощных динамика JBL, аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой 30 Вт быстрой зарядки, двойные камеры 13 + 5 Мп. Планшет работает на ОС Android 12 с русским языком.

 

Распродажа Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 2022 всего за 12999+ дополнительная скидка 1000! Успей купить! – фото 3

 

Мы предлагаем Lenovo Tab 11 Pro Gen 2 по цене 12 999 грн. А при покупке полного комплекта с чехлом, стилусом и защитной пленкой – скидка 1000 грн! Это отличная возможность приобрести качественный планшет со всеми аксессуарами.

 

Lenovo TAB 11 Pro Gen 2 2022 - 12 999 грн﻿

Есть приятный бонус для тех кто приобретет стилус, защитную пленку и чехол - 1 000 грн!


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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 05.10.2023
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Распродажа Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 2022 всего за 12999+ дополнительная скидка 1000! Успей купить!