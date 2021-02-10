Розыгрыш Google Pixel 3 от Andro news!

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Внимание, розыгрыш! В это непростое время предлагаем немного отвлечься от проблем и происходящего. Мы решили провести розыгрыш, победитель которого получит Google Pixel 3, который прилетел к нам из Америки. Сразу оговоримся, что принять участие в конкурсе могут только жители Украины. Отправить их нашим читателям и зрителям из дружественных стран не сможем из-за логистических проблем.

Чтобы стать обладателем Google Pixel 3, нужно соблюсти всего несколько элементарный условий, на выполнение которых потребуется немного времени:

Быть подписчиком канала в Telegram Подписаться на канал Andro price Кликнуть на клавишу «Участвовать» на любом из вышеперечисленных телеграм-каналов.

А дальше всё зависит от Eго Величества Рандома. Победитель будет определен случайным образом 11 мая. Желаем удачи и мира!