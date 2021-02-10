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Розыгрыш Google Pixel 3 от Andro news!

28.04.2022 325 1

Внимание, розыгрыш! В это непростое время предлагаем немного отвлечься от проблем и происходящего. Мы решили провести розыгрыш, победитель которого получит Google Pixel 3, который прилетел к нам из Америки. Сразу оговоримся, что принять участие в конкурсе могут только жители Украины. Отправить их нашим читателям и зрителям из дружественных стран не сможем из-за логистических проблем.

 

Розыгрыш Google Pixel 3 от Andro news! – фото 1

 

Чтобы стать обладателем Google Pixel 3, нужно соблюсти всего несколько элементарный условий, на выполнение которых потребуется немного времени:

 

 

  1. Быть подписчиком канала в Telegram.
  2. Подписаться на канал Andro price.
  3. Кликнуть на клавишу «Участвовать» на любом из вышеперечисленных телеграм-каналов.

 

А дальше всё зависит от Eго Величества Рандома. Победитель будет определен случайным образом 11 мая. Желаем удачи и мира!

Google Pixel 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.04.2022

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
 
Den Snig 1
Приємно,що в конкурсі приймають участь тільки українці. Пікселі цікаві апарати, але трохи з оверпрайсом.
28.04.2022 15:15
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Розыгрыш Google Pixel 3 от Andro news!