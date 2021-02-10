С большой долей вероятности OnePlus 10 Pro будет именно таким

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Заряжаться он будет медленнее, чем предполагалось ранее

Нас уже приучили к тому, что еще задолго до выхода смартфона мы многое знаем о нем. Так с завидной регулярностью случается и c устройствами OnePlus. Не стал исключением и OnePlus 10 Pro, рендеры и характеристики которого уже сливали в сеть техно-шпионы. Слово решил взять авторитетный информатор Digital Chat Station и выложил в сеть свой прогноз по части спецификаций OnePlus 10 Pro.

Источник указывает на то, что флагман удостоится 6,7-дюймового изогнутого OLED‑дисплея разрешением QuadHD+ с технологией LTPO и частотой обновления 120 Гц, 32-мегапиксельной фронталки и тройной тыльной 48 Мп + 50 Мп (сверхширик) + 8 Мп (телеобъктив, 3-кратный оптический зум). Что касается мощности быстрой проводной зарядки, то она должна составить 80 Вт. Интересно, что ранее инсайдеры поговаривали, что смартфон будет заряжаться на мощности 125 Вт.

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В числе характеристик OnePlus 10 Pro упоминается также беспроводная зарядка на 50 Вт и фирменная оболочка ColorOS 12 на базе Android 12. Эту картину можно дополнить прогнозом, что смарфтон точно получит Snapdragon 8 Gen 1, оперативную память LPDDR5 до 12 Гб, флеш-накопитель UFS 3.1 до 256 Гб и к фотовозможностям флагмана вновь руку приложат специалисты Hasselblad.

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Источник: androidauthority