С Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro все непривычно. Включая время анонса

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Pixel 6 могут представить за день до презентации iPhone 13

В августе Google официально подтвердила, что в этом году она выпустит Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Ожидалось, что полноценный анонс новинок пройдет в октябре — традиционное время презентаций Google. Согласно последней утечке компания находится на низком старте и готова представить Pixel 6 и Pixel 6 Pro раньше срока.

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По данным одного из инсайдеров, анонс новому поколению Pixel‑фонов устроят 13 сентября. И так может статься, что премьеры новинок состоится на день раньше релиза серии iPhone 13. Получается, что Google выбрала дату презентации не случайно и хочет испортить вечеринку Apple?

Так сложилось, что в этом году Pixel 6 и Pixel 6 Pro можно причислить к самым ожидаемым новинкам. Причина повышенного градуса ожидания кроится в новом дизайне устройств и собственном чипсете Tensor, где главный упор сделан на искусственный интеллект. А еще новая камера и в «прошке» появится телеобъектив для 5-кратного оптического увеличения.

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И еще одна фишка устройств серии Pixel 6 — Android 12. К слову, если прогноз о выходе новинок 13 сентября сбудется, то стабильную сборку двенадцатой итерации Google представит до выхода смартфонов или одновременно с их релизом.

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Источник: phonearena