Samsung анонсировала Galaxy M23 5G и Galaxy M33 5G

256

Цена не объявлена, поэтому перспективы стать хитами продаж не ясны

Samsung продолжает обновлять собственный ряд доступных устройств и вчера анонсировала Galaxy M23 5G и Galaxy M33 5G. Никакой громкой презентации проводить не стали, странички с новыми смартфонами просто появились на официальном сайте компании. Были перечислены характеристики новинок, а вот стоимость и время появления их на рынке Европы и Индии озвучены не были.

Читать также: Представлены Samsung Galaxy A13 4G и Galaxy A23 4G ﻿

Оба смартфона похоже своей начинкой, а вот по экстерьеру они разняться. Как это и принято в наши дни, главные отличия скрываются лишь в оформлении блока основной камеры и собственно количестве этих самих сенсоров. Так, Galaxy M23 5G достался блок прямоугольной формы с закругленными краями, а Galaxy M33 5G получил квадратную камеру. Дизайн лицевой панели идентичный — Infinity-U экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Galaxy M33 5G заключен в корпус с габаритами 165,4х76,9х9,4 мм при весе 215 грамм. В его арсенале TFT-экран диагональю 6,6 дюйма разрешением 2408х1080 точек и частота обновления по классике — 60 Гц. Для основной камеры выбрали сет из четырех датчиков: 50 Мп (f/1.8) + 5 Мп (сверхширик, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4). Для автопортретов есть датчик на 8 Мп.

Аппаратная основа — неизвестной модели восьмиядерный чипсет с пиковой частотой 2,2 ГГц. По слухам, это Exynos 1200 с 5G-модемом. Galaxy M33 5G предлагает 6/8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 6000 мАч и операционную систему Android 12 с надстройкой One UI 4.1. Имеется сканер отпечатков пальцев и поддержка карт памяти до 1 ТБ.

Читать также: Названа дата анонса и характеристики Samsung Galaxy F23﻿

Galaxy M23 5G также предлагает 6,6-дюймовый экран разрешением FullHD+, но вот чип иной. Тут установили Snapdragon 750G, который работает в паре с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Смартфон также предлагает поддержку карт microSD до 1 ТБ, оболочку One UI 4.1 на базе Android 12 и дактилоскопический датчик. Емкость же аккумулятора составила 5000 мАч, предложили фронталку на 8 Мп и тройную тыльную камеру с сенсорами 50 Мп (f/1.8) + 8 Мп (сверхширик, f/2.2) + 2 Мп (датчик для анализа глубины).

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina