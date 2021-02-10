Samsung или Google? Новая система обмена файлами Quick Share
Google не перестает радовать...
Google представила много новинок на CES, среди которых функции для различных устройств, в том числе с Android Auto, Google TV и мобильных устройств с Android. Компания представила новую систему Quick Share, разработанную в партнерстве с Samsung. Она заменит Nearby Share от Google, представленную в 2020 году.
Функция Quick Share достаточно похожа на ту, что мы видели в Samsung, она позиционируется как лучшее из двух миров. По существу это слияние двух функций в одну.
Функция позволит легко обмениваться фотографиями, файлами и текстом между телефонами Android, Chromebook и даже компьютерами на базе Windows благодаря новому партнерству с LG, которое предусматривает предварительную загрузку приложений Quick Share для Windows.
Кроме того, вы по-прежнему будете иметь полный контроль над тем, кто может находить ваши файлы и отправлять их на ваши устройства, поэтому конфиденциальность будет оставаться на первом плане.
Добавили и несколько функций для TV. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете транслировать контент TikTok со своего телефона на устройства со встроенным Chromecast. В скором времени это также будет касаться и видео в реальном времени на TikTok.
В будущем телевизоры LG, а также некоторые устройства Google TV и другие Android TV будут выполнять роль хабов для Google Home, что облегчит добавление устройств, поддерживающих протокол Matter, в домашнюю сеть и локальное управление ими с помощью приложения Google Home.
Источник: google