Samsung или Google? Новая система обмена файлами Quick Share

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Google не перестает радовать... ﻿

Google представила много новинок на CES, среди которых функции для различных устройств, в том числе с Android Auto, Google TV и мобильных устройств с Android. Компания представила новую систему Quick Share, разработанную в партнерстве с Samsung. Она заменит Nearby Share от Google, представленную в 2020 году.

Функция Quick Share достаточно похожа на ту, что мы видели в Samsung, она позиционируется как лучшее из двух миров. По существу это слияние двух функций в одну.

Функция позволит легко обмениваться фотографиями, файлами и текстом между телефонами Android, Chromebook и даже компьютерами на базе Windows благодаря новому партнерству с LG, которое предусматривает предварительную загрузку приложений Quick Share для Windows.

Кроме того, вы по-прежнему будете иметь полный контроль над тем, кто может находить ваши файлы и отправлять их на ваши устройства, поэтому конфиденциальность будет оставаться на первом плане.

Добавили и несколько функций для TV. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете транслировать контент TikTok со своего телефона на устройства со встроенным Chromecast. В скором времени это также будет касаться и видео в реальном времени на TikTok.

В будущем телевизоры LG, а также некоторые устройства Google TV и другие Android TV будут выполнять роль хабов для Google Home, что облегчит добавление устройств, поддерживающих протокол Matter, в домашнюю сеть и локальное управление ими с помощью приложения Google Home.

Источник: google