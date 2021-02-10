Samsung Galaxy A05: смартфоны для бабушек больше не будут лагать

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наконец прогресс

Компания Samsung готовится выпустить новый бюджетный смартфон Galaxy A05. Список Google Play Console подтверждает дизайн и некоторые характеристики устройства.

Samsung Galaxy A05 будет иметь 4 ГБ оперативной памяти, двойную заднюю камеру, вырез в форме капли для передней камеры, экран HD+, аккумулятор на 5000 мАч и будет работать на Android 13 "из коробки", несомненно с One UI 5.x ( хотя наиболее вероятно это будет упрощенная версия One (UI Core).

Значительным улучшением этого смартфона будет процессор - MediaTek's Helio G85 SoC, поэтому мы можем наконец выдохнуть и сказать: больше бюджетных Samsung не потребуется пить успокаивающее смотря на скорость запуска приложений или плавность их работы

Также подтвержден дизайн Galaxy A05 благодаря изображениям из Google Play Console. Смартфон исполнен в традиционном стиле Samsung с прямоугольным модулем камеры и физическим сканером отпечатков на боковой грани.

Итак, можем нас всех поздравить, этот день настал: наконец-то бюджетные Samsung будут конкурентоспособны в бюджетном сегменте.

Источник: mysmartprice