Samsung Galaxy A25 засветился в GeekBench – технологии становятся доступнее

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неплохой апгрейд

В базе данных тестов Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A25 5G, и результат порадовал меня.

Согласно данным тестирования, модель Galaxy A25 5G с номером SM-A256B оснащена 8-ядерным чипсетом Exynos 1280 от Samsung и 8 ГБ ОЗУ. Также смартфон работает на Android 13. Напомним, такой же процессор был установлен в Galaxy A53.

В тесте процессор продемонстрировал 937 баллов в одноядерном тесте и 2106 баллов в многоядерном.

Ранее появлялась информация об основной камере 50 Мп с оптической стабилизацией и фронтальной 13 Мп в Galaxy A25 5G. Ожидается дисплей 6,44" с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Сканер отпечатков пальцев, по слухам, останется в кнопке питания.

Наконец-то Samsung поняли, что слабые процессоры отталкивают потенциальных покупателей, и планируют устанавливать даже в самые бюджетные смартфоны неплохие чипсеты.

Источник: mysmartprice