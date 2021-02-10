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Samsung Galaxy A25 засветился в GeekBench – технологии становятся доступнее

10.09.2023 146 0

неплохой апгрейд

В базе данных тестов Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A25 5G, и результат порадовал меня.

 

Samsung Galaxy A25 засветился в GeekBench – технологии становятся доступнее – фото 1

 

Согласно данным тестирования, модель Galaxy A25 5G с номером SM-A256B оснащена 8-ядерным чипсетом Exynos 1280 от Samsung и 8 ГБ ОЗУ. Также смартфон работает на Android 13. Напомним, такой же процессор был установлен в Galaxy A53.

В тесте процессор продемонстрировал 937 баллов в одноядерном тесте и 2106 баллов в многоядерном.

 

Samsung Galaxy A25 засветился в GeekBench – технологии становятся доступнее – фото 2

 

Ранее появлялась информация об основной камере 50 Мп с оптической стабилизацией и фронтальной 13 Мп в Galaxy A25 5G. Ожидается дисплей 6,44" с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Сканер отпечатков пальцев, по слухам, останется в кнопке питания.

 

Samsung Galaxy A25 засветился в GeekBench – технологии становятся доступнее – фото 3

 

Наконец-то Samsung поняли, что слабые процессоры отталкивают потенциальных покупателей, и планируют устанавливать даже в самые бюджетные смартфоны неплохие чипсеты.

 

Источник: mysmartprice

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 10.09.2023
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