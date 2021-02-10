Samsung Galaxy A53: характеристики и изображения с TENAA

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Остается только понять, какой чип предложат и что по цене

Активность китайских компаний в среднебюджетном сегменте подзадорила Samsung, и компания начала активно развивать свою А-серию. И ей удалось создать действительно неплохие Galaxy A50, Galaxy A51 и Galaxy A52, ставшие одними из самых популярных в линейке. Наступил 2022 год и пришло время обновляться. На горизонте замаячил анонс Galaxy A53.

Состояться он должен уже скоро, ведь новинка с модельным номером SM-A5360 засветилась в базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA. По данным регулятора, Galaxy A53 предложит AMOLED-панель диагональю 6,46 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

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В качестве аппаратной платформы указан восьмиядерный чипсет с пиковой частотой 2,4 ГГц. Ранее ходили слухи, что Galaxy A53 удостоится процессора Exynos 1200, который должны были представить еще в ноябре прошлого года. Но в итоге что-то пошло не так и этот чип до сегодняшнего дня так и не анонсировали.

Galaxy A53 получит 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, дисплейный сканер отпечатков пальцев, зарядку мощностью 15 Вт и фронтальную камеру на 32 Мп. Основная камера будет четверной с датчиками 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, а руководить работой смартфона станет операционная система Android 12 с оболочкой One UI 4. Среди прочего упоминается, что габариты устройства составили 453,5х74,7х8,1 мм при весе 190 грамм.

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Источник: EqualLeaks