Samsung Galaxy A72 4G появился в базе Google Play Console. Что пишут?
Есть информация про основную спецификацию Samsung Galaxy A72 4G
Несколько недель назад на наших радарах появилась модель Samsung Galaxy A72, мы обсуждали утечку изображений смартфона. Сегодня есть новый инфоповод - Samsung Galaxy A72 4G появился в Google Play Console, и у нас есть возможность оценить его характеристики.
Начнём с процессора. В версии Galaxy A72 4G значится процессор Snapdragon 720G. Да, процессор не самый новый, но есть вероятность увидеть более мощное решение в 5G версии – инсайдеры указывают на Snapdragon 750G. Памяти в аппарате достаточно – 6/128 Гб, также предполагается версия с 8/256 Гб. Работать смартфон будет на Android 11 с оболочкой Samsung One UI 3.0.
Дисплей у новинки Super AMOLED размером 6,7-дюймов и разрешением 2009х1080 (PPI 450) и частотой 90 Гц. Блок камер в смартфоне будет состоят из четырех модулей: основной на 64 Мп, 8Мп телекамера, ширик на 12 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Аккумулятор обещают на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.
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Как минимум, в Индии анонс смартфонов Galaxy A72 4G и Galaxy A72 5G ожидают уже в марте, вместе с моделью Galaxy A52.
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Источник: mysmartprice.com
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