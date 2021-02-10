Samsung Galaxy A72 4G появился в базе Google Play Console. Что пишут?

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Есть информация про основную спецификацию Samsung Galaxy A72 4G﻿

Несколько недель назад на наших радарах появилась модель Samsung Galaxy A72, мы обсуждали утечку изображений смартфона. Сегодня есть новый инфоповод - Samsung Galaxy A72 4G появился в Google Play Console, и у нас есть возможность оценить его характеристики.

Начнём с процессора. В версии Galaxy A72 4G значится процессор Snapdragon 720G. Да, процессор не самый новый, но есть вероятность увидеть более мощное решение в 5G версии – инсайдеры указывают на Snapdragon 750G. Памяти в аппарате достаточно – 6/128 Гб, также предполагается версия с 8/256 Гб. Работать смартфон будет на Android 11 с оболочкой Samsung One UI 3.0.

Дисплей у новинки Super AMOLED размером 6,7-дюймов и разрешением 2009х1080 (PPI 450) и частотой 90 Гц. Блок камер в смартфоне будет состоят из четырех модулей: основной на 64 Мп, 8Мп телекамера, ширик на 12 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Аккумулятор обещают на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

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Как минимум, в Индии анонс смартфонов Galaxy A72 4G и Galaxy A72 5G ожидают уже в марте, вместе с моделью Galaxy A52.

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Источник: mysmartprice.com﻿