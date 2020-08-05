Samsung Galaxy Buds Live: стильные бобы с шумодавом

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Один из трендов на рынке — наушники с шумоподавлением. Следует ему и Samsung, представившая сегодня гарнитуру Galaxy Buds Live. В числе главных достоинств новинки — конструкция, которая повторяет форму ушной раковины и визуально они напоминают бобы фасоли. Сама компания уверяет, что выбор такого исполнения наушников не случаен. Они предлагают удобную и надежную посадку, а также можно не опасаться, что они выпадут.

Внутри стоят 12-миллиметровые драйверы и есть басовые каналы, а их созданием занимались ребята из AKG. Предложена система из трех микрофонов, один из которых внутренний. Встроили датчик костной проводимости, задача которого четкость передачи голоса во время телефонных разговоров или записи аудио.

Не обошлись Galaxy Buds Live без поддержки Bluetooth 5.0, кодеков AAC, SBC и SSC, а также зарядного чехла, способного обеспечить автономность работы наушников на протяжении 15 часов. На одном заряде они проживут до 6 часов и все благодаря встроенным в них аккумуляторов на 60 мАч. Наушники дружат с устройствами на Android и iOS.

Продажи Galaxy Buds Live стартуют 21 августа. В Украине они будут доступны по цене 4 499грн, России — 13 990руб. и США — $169,99.

Источник: samsung

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