Samsung Galaxy Fold 5 имеет сверхпрочный корпус: смартфон жестко протестовали, результат удивил

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Совершенный гибкий смартфон?

Samsung Galaxy Fold 5 – это новейший складной телефон компании, и он является одним из лучших на рынке, в этом году смартфон действительно поразил фанатов новым шарниром сборки. Samsung заявляет, что как Galaxy Fold 5, так и Flip 5 соответствуют ожиданиям долговечности. Они обладают рамой Armor Aluminium, защитой Corning Gorilla Glass Victus 2 для экранов и задних панелей, а также рейтингом водонепроницаемости IPX8.

Кроме того, Samsung добавила дополнительный слой к сложным дисплеям телефона, который, как говорится, предлагает улучшенную дисперсию ударов. Зак Нельсон, он же JerryRigEverything, популярный ютубер, разбирающий телефоны, разобрал Samsung Galaxy Fold 5 и показал новый слой рассеяния ударов компании.

Разобрать складывающийся телефон сложно, как показано в видео JerryRigEverything. После нагрева углов внутренних дисплеев и удаления пластикового бампера Нельсону было трудно извлечь дисплей из рамы, не повредив его.

Несмотря на это, Нельсону удалось снять экран, открыв новый слой рассеяния ударов от Samsung. Похоже, это кусок черной пены с круглыми вырезами. Трудно понять, как это работает, действительно ли это улучшит долговечность телефона. Возможно, нам придется дождаться видео теста на падение, чтобы увидеть, насколько он эффективен.

Нельсон признал, что теперь очевидно, почему Samsung не говорит многое о слое дисперсии ударов, поскольку это не очень интересно. Более того, шарнир — еще одно обновление, о котором больше говорят в этом году, и JerryRigEverything обнаружил, что у него много движущихся частей.

Samsung объяснил в видео, что шарнир имеет двойную рельсовую структуру, которая помогает рассеивать внешние воздействия. Это видно из огромного количества винтов, пружин и других мелких компонентов, составляющих петлю из трех частей. Одной из главных претензий к предыдущим складным телефонам Samsung был зазор между петлями. К счастью, инженеры компании добились прогресса в этом направлении, и телефон наконец-то может лежать ровно в сложенном виде.

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Источник: JerryRigEverything(YouTube)