Samsung Galaxy S20 Fan Edition с Snapdragon 865 добрался до России

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Samsung Galaxy S20 FE в лучшем своем исполнении теперь можно купить и в России

На этой неделе вышел Samsung Galaxy S20 Fan Edition в версии с поддержкой 4G и чипом Snapdragon 865. Первыми его смогли приобрести пользователи ряда азиатских стран и вот теперь эта модель добралась и до России. Она ориентирована нас тех, кто хочел бы заполучить Galaxy S20 FE, но без проблемного Exynos 990. Тогда как версия с фирменным процессором отправлена на покой.

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В России Galaxy S20 FE с Snapdragon 865 можно найти на прилавках «Связного». При этом ценник оставили прежним, столько же просили за этот смартфон с Exynos. Так, модификацию с 6/128 Гб оценили в 49 990 рублей ($678), а версия с 8/256 Гб обойдется в 55 990 рублей ($760).

Напомним, что Samsung Galaxy S20 FE обладает 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR5 и постоянной UFS 3.0, фронталкой на 32 Мп и аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт.

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В арсенале смартфона поддержка беспроводной зарядки, тройная основная камера 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп, дисплейный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защита от воды IP68.

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Источники: связной